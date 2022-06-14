第二市場錄近平手套現　天富苑兩房3年帳賺18萬離場

後市去向未明，連未補價第二市場都錄近平手套現個案。天水圍居屋天富苑兩房單位，減價後售381萬元，原業主持貨約3年，帳面僅賺約18萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯楊家俊表示，香港仔深灣9號3座高層A室，實用面積約1,268方呎，套三房連儲物室間隔，擁海景，為方便子女在區內國際學校上學，獲租客以月租6.5萬元承租，呎租約51.3元，並連車位。

●利嘉閣黃國然指，西營盤眀徳山中低層G室，實用面積約390方呎，一房間隔，以968萬元易手，呎價約24,821元，原業主在2015年底以約813.9萬元買入，持貨約7年帳面獲利約154.1萬元，期間物業升值約19%。

●世紀21北山嚴智贇稱，天后飛龍台高層A室，實用面積約1,302方呎，套三房間隔，望市區樓景，成交價約2,588萬元易手，呎價19,877元，創屋苑成交呎價新高，新買家為區內換樓置客。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角DIVA低層B室，實用面積約493方呎，兩房設計，成交價1,280萬元，呎價約20,852元，較原先叫價1,068萬元，最終減價40萬元，減幅約3.7%，原業主2018年7月以1,038萬元購入，貨約4年帳面蝕10萬元。

●世紀21日昇陳卓峰指，北角富雅花園金桃閣高層F單位，實用面積約410方呎，兩房設計，享樓景，約兩個月前以730萬元放盤求售，最終減價50萬，減幅約6.8%，獲上車客以680萬元承接，呎價約16,585元。

●中原冼子明稱，小西灣藍灣半島2座高層H室，實用面積約436方呎，兩房間隔，望山景及海景，以815萬元易手，呎價約18,693元，新買家屬用家，。

●中原李偉寧透露，小西灣藍灣半島6月錄約5宗租賃成交，平均實用呎租約40元，屋苑9座高層A室，實用面積約853方呎，套三房及工人套房間隔，享海景，以3.1萬元租出，呎租約36元，新租客屬於外區家庭客。

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九龍區

●美聯黃家樂表示，啟德OASIS KAI TAK第2A座中高層A室，實用面積約494方呎，兩房間隔，開放式廚房設計，放盤約1個月獲家庭客承租，原先叫租2.3萬元，調減1,500元，以2.15萬元租出，減幅約6.5%，呎租約43.5元。

●香港置業胡耀才稱，啟德一號5座高層E室，實用面積約563方呎，兩房連露台間隔，望地盤景，以約2.3萬元放租1個月後，獲外區客洽詢，雙方議價後減價1,500元，以約2.15萬元租出，呎租約38.2元。

●香港置業宋國權透露，黃大仙現崇山6B座中低層C室，實用面積約526方呎，兩房間隔，望內園景，以1,100萬元放盤約1年後，獲同區客接洽，議價後以約1,042萬元成交，呎價約19,809元，新買家為家庭客。

●中原曾文慧表示，大角咀港灣豪庭2座中層B室，實用面積約382方呎，兩房間隔，原先開價760萬元，放盤僅1天，即以725萬元成交，呎價約18,979元，原業主於2007年2月僅以195萬元入市，轉手帳面大幅獲利530萬元，期內升值逾2.7倍。

●香港置業黃銘傑稱，長沙灣昇悅居2座中層C室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望內園景，以938萬元放盤約1個月，即獲區內客接洽，議價後減價約43萬元，以約895萬元成交，呎價約17,113元。

●利嘉閣李啟昌指，長沙灣泓景臺8座中層D室，實用面積約468方呎，兩房間隔，望市景，以1.6萬元租出，呎租約34元，原業主於2015年9月以約640萬元購入。

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新界區

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋天富苑Q座高層3室，實用面積約506方呎，兩房間隔，原業主由5月中旬叫價405萬元，累減24萬元，區內綠表客於未補價第二市場以381萬元購入，呎價約7,530元，原業主於2019年以約363萬元購入，轉手帳面僅賺約18萬。

●祥益稱，天水圍居屋天頌苑L座高層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，外區綠表客考慮到屋苑鄰近家人居所及子女上學地點，加上單位內附新裝修，未補價第二市場以525萬元購入，呎價約8,077元。

●祥益謝利官透露，天水圍嘉湖山莊翠湖居1座高層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，獲區內客見單位有裝修，加上業主願意調整租金，減租1,000元，最終以月租1.1萬元承租，呎租約24.5元。

●中原林金葆指，天水圍居屋屏欣苑B座中層7室，實用面積約456方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價500萬元，放盤多月，新近以488萬元沽出，呎價約10,702元，新買家為區內公屋戶，原業主一手購入，帳面獲利約268萬元，期內升值約1.2倍。

●美聯梁偉德表示，將軍澳中心1座中層E室，實用面積約465方呎，兩房間隔，吸引一直在區內物色單位上車之用家承接，新買家睇好區內新基建，決定斥資823萬元入市上車，呎價約17,699元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢清水灣陳屋村單號村屋全幢，套三房連工人房間隔，望山景，連天台，原先叫價1,550萬元，以1,500萬元售出，減幅3.2%，原業主於2010年12月購入，當時作價908萬元，持貨逾11年帳面賺592萬元，期內升值約65%。

●利嘉閣歐柏倫透露，西貢逸瓏海匯3座高層J室，實用面積約380方呎，一房間隔，望山景，以558.8萬元沽出，呎價約14,705元，原業主在2016年7月以約463.6萬元買入，持貨約6年帳面獲利約95.2萬元，新買家為外區首置客。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山翠擁華庭3座高層C室，實用面積約819方呎，三房間隔，望山景，單位放盤兩個月，開價1,048萬元，經議價後減48萬，以1,000萬元獲買家承接，呎價約12,210元，原業主於2019年4月購入，持貨約3帳面僅獲利32萬元。

●美聯陳德涪表示，馬鞍山天宇海6月暫錄近6宗租務，包括7A座中層C室，實用面積約755方呎，套三房連工人房間隔，以月租2.05萬元租出，呎租約27.2元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區6月暫錄約30宗二手買賣，中馬鞍山中心4座高層G室，實用面積約381方呎，兩房間隔，開價約660萬元，議價後以650萬元易手，呎價約17,060元，新買家為用家。

●中原侯惠良稱，大圍名城6月暫錄3宗買賣，屋苑2座北翼中層A室，實用面積約677方呎，套三房間隔，開價約1,250萬元，議價後售1,218萬元，呎價約17,991元，原業主則於2010年以694萬元購入，持貨約12年帳面賺約524萬元，期內升值約75.5%。

●中原溫志樑表示，沙田御龍山10座中層特色戶，位於空中花園特色樓層，實用面積約1,238方呎，四房雙套房及工人套房間隔，放盤時開價約2,450萬元，議價後以2,360萬元易手，呎價約19,063元，新買家為用家。

●中原霍栢雄稱，火炭駿景園6月暫錄4宗買賣，該盤11座高層B室，實用面積約974方呎，套三房及工人套房間隔，開價約1,320萬元，議價後以1,263萬元易手，呎價約12,967元，新買家為用家。

●中原許秋偉指，大埔逸瓏灣8第3A座中層F室，實用面積約494方呎，兩房間隔，開價約865萬元，議價後以850萬元易手，呎價約17,206元，原業主於2019年以653萬元購入，持貨約3年帳面獲利約197萬元，期內升值約30.2%。

●中原劉德興表示，上水金湖居6月錄約1宗買賣，屋苑中層D室，實用面積約392方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後以478萬元獲承接，呎價約12,194元。

●美聯梁磊昇稱，屯門康德花園3座低層A室，實用面積約415方呎，兩房間隔，最初以開價505萬元市價放售，由於原業主於30多年前已以34萬元購入，所以議價幅度增加，累減至465萬元成交，呎價約11,205元，低市價約7%。

●中原李美賢表示，屯門瓏門2座高層C室，實用面積約584方呎，三房間隔，叫價1,050萬元，放盤一段時間，最新以1,008萬元沽出，呎價約17,260元，買家為同區換樓客。

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