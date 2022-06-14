美股反彈無力　中概股向好　甲骨文績佳飆9%

美國5月份生產物價指數(PPI)按年升10.8%，撇除能源和食品的核心PPI按年漲幅縮至8.3%，雙雙低過市場預期，道指周二早段反彈無力，曾升57點至30,574點；標指升9點，至3,759點；以科技股為主的納指升33點，至10,842點。

港股夜期報20,831點，跌74點，低水237點。

美股由年初至今被大幅拋售，標指周一更自2020以來首次跌入「技術性熊市」區間，在過去4個交易日，標指市值最高的頭10間公司累計損失超過1.04萬億美元市值，其中，科技股損失最慘重，蘋果公司(Apple Inc.)損失2,429.4億美元，微軟蒸發2,050億美元，亞馬遜損失1,903.6億美元。

股市的慘況就連「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡的股票投資組合，第二季迄今亦已損失約650億美元(約5,100億港元)，市值蒸發約16%，當中來自Apple、美國銀行及美國運通等持股的損失最大。

隨着股價變得吸引，投資者正蠢蠢欲動趁低買入，惟產管理公司貝萊德警告切密急於進場，原因為以下三大風險。首先是毛利壓利正為盈利造成風險，該行指，毛利向上趨勢已長達20年，轉向下行的機會日益變大，料能源和勞工成本上升將蠶食企業盈利，惟目前的盈利預測共識並未反映此風險。

該行直言，普遍的盈利預測「過分樂觀」，若毛利壓利加劇，股票將再下跌，以往包括廉價勞工等低成本造就企業盈利不斷擴大，惟通脹勢推高工資，經通脹調整後的工資有助吸引勞工重返職場，這雖對經濟有利，但損害企業毛利。其次為憂慮美國聯儲局的將過分收緊貨幣政策，特別是5月通脹數據出乎預期高。

最後的風險便是基於以上兩項風險下，企業估值實際上並不夠便宜。貝萊德表示，買入時機為當聯儲局「明確地表明加息過高將對經濟增長和就業市場帶來過高成本」時，意味加息周期或快將完結。

熱門中概股普遍揚升，嗶哩嗶哩漲約5%、拼多多漲約5%、理想汽車升7.78%。

軟件公司甲骨文(Oracle)公布截至5月底止季度業績，期內收入118.4億美元按年升5%，其中雲服務收入按年升19%，至29億美元；其股價升9%。

通用汽車(GM)周一收市報32.28美元，跌穿其招股價33美元，即2020年以來首次，主要由於經濟衰退的憂慮加劇，以及投資者質疑這家汽車製造商最賺錢的黃金時期是否已經遠去，其股周二升0.96%。