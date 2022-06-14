發展商提速部署　4項目落實周六賣樓

發展商銷售部署紛紛提速，市場上至少4個項目均落實周六賣樓，涉及約333伙。當中，首兩輪銷情勢如破竹的大埔白石角項目，將再推售118伙。另有兩個市區盤將於同日展開首輪銷售。

●大埔白石角Silicon Hill落實周六賣118伙

新地代理總經理胡致遠表示，上述價單發售單位戶型涵蓋開放式戶至三房戶，按定價計市值約9億元。而招標單位以特色戶為主。該盤將於周四(16日)下午7時截票。發售當日會分為A組及B組兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購至少1伙三房。

●紅磡必嘉坊‧曦匯暫收逾1,280票 超額6倍

他續指，首輪發售的單位折實平均呎價約23,948元。戶型分布上，開放式戶有28伙，一房有128伙，兩房單位有26伙。按定價計，整批市值約12.58億元。

●長沙灣喜‧揚周六首輪發售32伙

由喜雋發展的長沙灣喜‧揚，上載首張銷售安排，落實周六(18日)首輪發售32伙。據銷售安排顯示，項目發售當日會分A組及B組時段揀樓，優先揀樓的A組買家須購2伙。項目截票時間為周五(17日)下午8時，抽籤程序將於出售當日上午進行。

●屯門恆大·珺瓏灣第1期首推洋房招標

其中，B3號洋房會率先招標發售，實用面積2,260方呎，地下為客飯廳，外連686方呎花園，2樓及3樓共設四個套房，另連469方呎天台，地庫則有2個車位。該洋房將於周六上午9時招標，下午2時截標。至於，其餘19座洋房實用面積就介乎2,260至2,420方呎，招標期由6月20日至12月31日。

●何文田Prince Central兩房呎價約29,208元

新地發展的何文田Prince Central，周二(14日)沽出9樓A室，實用面積436方呎，兩房間隔，成交價1,273.47萬元，呎價約29,208元。

●屯門恆大·珺瓏灣第2期兩房821.3萬元沽

中國恒大旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣第2期，最新沽出第3座12樓G室，為實用面積475方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價821.3萬元，呎價約17,291元。

●馬頭角瓏碧開則設計獲批專利

其中，所有單位採用的三合一露台(露台、工作平台、冷氣機平台)，特創新研發專利設計名為「Acasetable」，將戶外空間變成空中餐廳、兼容折疊式晾衣架、專屬盆栽綠化區功能，具工能性及鑑賞性。另一個專利發明為雙向替換式隱藏砧板「Counterchopboard」，有效地一體化枱面空間，提升整個廚房的一致性。

●大圍站柏傲莊III累錄205宗終止交易