發展商提速部署 4項目落實周六賣樓
2022年06月14日 22:00
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發展商銷售部署紛紛提速，市場上至少4個項目均落實周六賣樓，涉及約333伙。當中，首兩輪銷情勢如破竹的大埔白石角項目，將再推售118伙。另有兩個市區盤將於同日展開首輪銷售。
●大埔白石角Silicon Hill落實周六賣118伙
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角Silicon Hill第1期，最新公布銷售安排第3號，將於周六(18日)第三輪推售118伙，包括110伙以價單形式發售及8伙招標形式發售。
新地代理總經理胡致遠表示，上述價單發售單位戶型涵蓋開放式戶至三房戶，按定價計市值約9億元。而招標單位以特色戶為主。該盤將於周四(16日)下午7時截票。發售當日會分為A組及B組兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購至少1伙三房。
●紅磡必嘉坊‧曦匯暫收逾1,280票 超額6倍
恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊‧曦匯，將於周六(18日)首輪發售182伙。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目截至晚上8時，已接獲逾1,280張入票，超額認購逾6倍。當中須購買最少2伙而不多於4伙的A組登記數字佔逾10%。
他續指，首輪發售的單位折實平均呎價約23,948元。戶型分布上，開放式戶有28伙，一房有128伙，兩房單位有26伙。按定價計，整批市值約12.58億元。
●長沙灣喜‧揚周六首輪發售32伙
由喜雋發展的長沙灣喜‧揚，上載首張銷售安排，落實周六(18日)首輪發售32伙。據銷售安排顯示，項目發售當日會分A組及B組時段揀樓，優先揀樓的A組買家須購2伙。項目截票時間為周五(17日)下午8時，抽籤程序將於出售當日上午進行。
●屯門恆大·珺瓏灣第1期首推洋房招標
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣「Emerald Bay」第1期，最新上載銷售安排第17號及第18號，首度招標推售共20座洋房，分別於周六(18日)起發售1座及周一(20日)起發售19座。
其中，B3號洋房會率先招標發售，實用面積2,260方呎，地下為客飯廳，外連686方呎花園，2樓及3樓共設四個套房，另連469方呎天台，地庫則有2個車位。該洋房將於周六上午9時招標，下午2時截標。至於，其餘19座洋房實用面積就介乎2,260至2,420方呎，招標期由6月20日至12月31日。
●何文田Prince Central兩房呎價約29,208元
新地發展的何文田Prince Central，周二(14日)沽出9樓A室，實用面積436方呎，兩房間隔，成交價1,273.47萬元，呎價約29,208元。
●屯門恆大·珺瓏灣第2期兩房821.3萬元沽
中國恒大旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣第2期，最新沽出第3座12樓G室，為實用面積475方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價821.3萬元，呎價約17,291元。
●馬頭角瓏碧開則設計獲批專利
發展商積極展開軟銷攻勢，碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，迄今累計售出17伙，並套現逾1.33億元。發展商最新公布，項目單位的兩個開則設計已獲政府知識產權署批出發明設計專利。
其中，所有單位採用的三合一露台(露台、工作平台、冷氣機平台)，特創新研發專利設計名為「Acasetable」，將戶外空間變成空中餐廳、兼容折疊式晾衣架、專屬盆栽綠化區功能，具工能性及鑑賞性。另一個專利發明為雙向替換式隱藏砧板「Counterchopboard」，有效地一體化枱面空間，提升整個廚房的一致性。
●大圍站柏傲莊III累錄205宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，由去年6月底至今累計錄得的終止交易個案達205宗，涉及的總銷售金額逾32.5億元，佔成交量845宗約24%。據項目成交紀錄冊顯示，新增個案包括8A座33樓B室，實用面積697方呎，三房間隔，原本於去年6月以1,724.1萬元沽出，當時呎價約24,736元。