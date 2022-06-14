利寶閣兩酒樓5月結業　有關資產帳面或減值

集團指，由於港府社交距離限制對餐飲業造成重大影響的氛圍下，客流量不理想，加上市況不利，同時未能從業主獲得有利的租賃條款，因此集團決定不就上述分店續租。由今年1月初至結業日期間，銅鑼灣分店期內淨虧損為160萬元；而尖沙嘴分店期內則虧損250萬元，雙雙延續過去兩年的淨虧損情況。

利寶閣認為，尖沙嘴及銅鑼灣酒樓結業對集團日常營運及財務狀況，就現金流量狀況而言並無重大不利影響。若干物業、廠房及設備及使用權資產於去年12月底的帳面值共約200萬元，有關資產可能會產生減值。

上述兩間分店結業後，集團在港尚有經營奧海城一間中式酒樓「利寶閣」，以及於旺角經營泰式料理餐廳「象屋」。為應對香港現時的經營環境，集團已採取積極成本控制措施，以確保有效配置集團資源，將繼續加強其於香港及中國經營餐廳之地位，並物色合適機遇擴展於該等地區之業務。