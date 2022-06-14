【產經評論】美聯儲盡地一鋪　港經濟劫數難逃

美國通脹尚在衝頂，如今市場焦點盡在聯儲局的反應，若然是盡地一鋪猛力加息以遏抑通脹，雖然金融市場和經濟都必然痛苦，但還有控制通脹的一絲希望；可若繼續放軟手腳，在加息力度留一手，通脹為患只會愈益嚴重，對經濟的打擊手尾更長。

面對息差擴闊，香港走資壓力日大，且利息成本趨升，企業經營和市民生活都只會難上加難，兩地通關無期蠶食老本已所餘無幾，經濟愁雲慘霧，股、樓二市自然亦難以樂觀。

聯儲局5月加息0.5厘，是22年來首次加幅達半厘，一個多月來聯邦基金利率合共上調達0.75厘，目標利率現加到0.75至1厘。本來，財金官員都認為通脹就此見頂，偏偏最新出爐的通脹數字創下逾40年新高。更要命的，乃次季以來內地因防疫封城，加劇國際供應鏈問題，作為中國主要貿易夥伴的美國，未來數月的經濟必然會反映中國封城因素，第三季通脹來勢更兇。

是故，理論上，包括本周在內的未來兩至三次議息會議，聯儲局得盡地一鋪，大幅加息四分三厘甚至一厘，以收服通脹「巨獸」，短期美國經濟將會放慢，美股亦會持續受壓，惟長痛不如短痛，當通脹受控，一切始有望重納正軌。

反之，若然聯儲局因美國政局（11月國會中期選舉）的考量，加息力度繼續不到位，變相「讓子彈飛」繼續忍受高通脹的話，企業難敵物價升勢，只有減少生產和投資，盈利前景轉差，美股估值將續尋底；就業市場不景，消費者只有減少消費，惡性循環下，美國經濟將離不開衰退，甚至滯脹。

到底聯儲局如何盤算，最快本周四有答案。看官要有心理準備，若聯儲局一如所料加大升息速度，港元與美元掛鈎，港息最終是「不加不加還需加」，企業與樓按成本開支將上升，抑壓投資與需求。疫下香港經濟尚未全面恢復，兩地通關又苦無了期，營商與生活都只會更艱難。

昨日再見到港元觸及弱方兌換保證水平，金管局又要接錢，相信短期之內類似的行動仍陸續有來。本港銀行同業拆息趨升，H按業主利息支出上升，小數怕長計。雖然，港樓按揭貸款審批有通過加息3厘的壓力測試作護城河，惟始終經濟景氣不好，物價與利息成本持續上升，難免壓抑物業投資及自置居所的需求，仍然相對高企的樓價只怕最終難敵地心吸力，進入調整期。

香港作為國際樞紐，靠的是人流、資金流、物流暢順。正常情況之下，香港的金融體制完善，有能力抵受有序加息所帶來的考驗。奈何香港至今仍執行嚴格的防疫限制，且受限於內地的防疫政策，兩地通關大事日復日、年復年地拖下去，香港的「樞紐」功能猶如被廢，就看何時花光老本，更放大加息的衝擊，此前人才與資金已紛紛求去，競爭力不進則退，實際形勢令人擔憂。繼續一潭死水下去，香港都變臭港，生人勿近。