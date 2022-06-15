東方日報B1：美息恐狂升　加1厘唔奇

美國上月通脹率再創40年新高後，市場對未來一年的通脹預期亦飆升至有史以來最高水平，顯示通脹已變得根深柢固，與聯儲局最初的想法背道而馳，意味大舉加息已是如箭在弦。近日華爾街大行普遍上調了加息預期，料本周聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上大展「鷹」姿，加息0.75厘，更有專家估計加息幅度或達到一厘，預示美國即將進入瘋狂加息的「沃爾克時刻」！

隨着通脹預期不斷升溫，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，目前市場估計本周加息0.75厘的機率為96%，而加息半厘機率只有4%，意味着大手加息已成為最新的市場共識，聯儲局極可能要「自打嘴巴」，無法如先前所說那樣以半厘幅度加息。

繼上周巴克萊銀行估計本周加息0.75厘後，高盛、摩通最新亦贊成這一觀點。高盛最新估計，FOMC將會在6月及7月的會議上各加息0.75厘、9月加息半厘、11及12月各加息0.25厘。換言之，到年底聯邦基金利率將介乎3.25至3.5厘；到明年底則為3.5至3.75厘。

受加息預期升溫影響，美國10年期國債孳息率周一曾高見3.439厘，創2011年4月以來新高，周二則曾回吐至3.3厘附近。美匯指數創下20年新高後，於105水平附近徘徊。

渣打銀行全球十國集團(G10)外匯研究主管Steven Englander表示，聯儲局正試圖消除外界對於其「落後於通脹曲線」的看法，由於目前0.75厘的加息幅只算是「中等水平」，故該局可能為了展現壓制通脹的決心而單次加息一厘。

他續指出，隨着聯儲局試圖提高其公信力，有可能會重現所謂的「沃爾克時刻」，即上世紀70年代末，時任聯儲局主席沃爾克通過一系列創紀錄的加息來壓制通脹，聯邦基金利率一度上升至前所未有的20厘！雖然他最終成功使物價降溫，但也導致了80年代初期的經濟衰退。

沃爾克在位時之所以要以如此極端地加息，皆因當時市場的通脹預期已處於失控狀態，對通脹的擔憂成為自我實現的預言。而紐約聯儲最新的調查顯示，消費者對未來一年通脹預測的中位數回升至6.6%，重回3月時所創下的紀錄高位，即2013年調查開始以來最高，假如通脹預期再度失控，勢必引發極大衝擊。

調查顯示，受訪者對於家庭未來一年開支按年增長率預測中位數亦達到9%；預期未來取得信貸的困難度增加的比率升至11.4%，為2020年10月以來最高，按月升2.4個百分點；擔心未來失業的比率升至11.1%，為今年1月以來最高。

此外，美國銀行月度基金經理調查顯示，投資者對滯脹的擔憂創2008年金融危機以來最高水平；對全球經濟增長的樂觀情緒降至歷史新低；而對全球盈利預期降至2008年以來最低水平。

除美國外，市場對其他央行的加息預期也在升溫。繼歐洲央行早前承諾7月加息後，市場現預期該行將會在9月再加息0.25厘；而澳洲央行繼本月初意外大手加息0.5厘後，現時分析員普遍預料下月以同樣幅度再加息。