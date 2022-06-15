陳錦興：中國電信具防守性

中電信首季業績不俗，經營收入為1,196億元人民幣(下同)，較去年同期增長11.9%，其中服務收入為1,100億元，較去年同期增長9.9%。淨利潤為72億元，較去年同期增長12.1%，EBITDA為324億元，較去年同期增長4.2%，EBITDA利潤率為29.4%。5G套餐用戶淨增2,295萬戶，達到約2.11億戶，滲透率達到55.5%，移動用戶ARPU為45.1元。整體營運狀況符合預期。

中電信正全面實施「雲改數轉」戰略，以客戶為中心拓展綜合智能信息產品和服務，加大科技創新力度，賦能數字信息基礎設施建設，加快數碼化轉型，支持5G、固網服務等業務更快地增長，如產業數碼化業務，首季收入達到294億元，同比增長23.2%。

受到內地疫情反覆，嚴格封城的影響，中電信的上限有所放緩，4月5G淨增668萬戶，較3月份861萬戶跌22%。然而，預期影響是短暫，下半年上客情況料有明顯改善。中電信回A集資470億人民幣，資本充足，有能力加強業務發展，加上已預告調高派息比率，未來息率更具保証。現價市盈率7倍，估值防守性高，是市況動盪的受惠者。建議2.65元吸納，向上阻力位3元，向下跌穿2.4元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)