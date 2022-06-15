道指跌151點　金價跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數升上105.09；港匯弱見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7488；美元兌日圓處135.2；歐元報1.0439，英鎊報1.2016。金價靠穩，升至1,811.5美元。油價偏軟，布油跌至120.97美元，紐油回落至118.6美元。比特幣升逾1%，至2.19萬美元。道指期貨升119點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水88點。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報21,028點，跌38點或0.18%。

●即月恒生指數夜期收報20,901點，跌4點，低水167點，成交27,369張。

●港匯於紐約交易時段再度觸發弱方兌換保證水平，金管局在市場承接約92.55億港元沽盤，以捍衛聯匯制度。銀行體系結餘於周四(16日)將降至約3,063.37億港元。

●白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre周二(14日)證實，拜登政府正考慮調整前總統特朗普對中國商品徵收的一些「不負責任」的關稅，認為該些關稅因此增加了美國家庭和企業的成本。

●外媒引述消息指，軟銀集團(SoftBank)計劃調整晶片設計公司ARM的上市計劃，預期將軟銀在ARM的大部分持股在美國上市，另有部分持股在英國上市。

外媒報道，知名對沖基金經理阿克曼(Bill Ackman)表示，聯儲局本周議息如果能加息1厘，將會更加合適，而下月也應加息1厘，並繼續保持下去。

●紐約7月期油收報每桶118.93美元，跌2美元或1.65%；布蘭特8月期油收報每桶121.17美元，跌1.1美元或0.9%。

●紐約8月期金收報每安士1,813.5美元，跌1%。

●英國富時100指數收報7,187點，跌18點或0.25%；法國CAC指數收報5,949點，跌72點或1.2%；德國DAX指數收報13,304點，跌122點或0.91%。

●傳澳門政府將與博企簽約延長專營權至年底。