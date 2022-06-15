港股向好 ATMJ領漲 滙豐偏軟

港股升幅曾擴至240點，恒生指數高見21,308點，暫於21,200點水平上落。國企指數及科技指數齊漲百點，主板成交420億港元。

大型科網股領漲，阿里巴巴升4.1%；京東集團升3.8%；美團升3.2%；小米集團升1.5%；騰訊升近1%。

金融股個別發展，中國平安升3.4%；中國人壽升2.8%；香港交易所升2.5%；招商銀行升1.7%；友邦保險升0.2%；滙豐控股逆市跌0.5%。

其他藍籌股方面，阿里健康飆5%表現最佳。新奧能源挫6.5%，是表現最差藍籌。加息預期升溫，不利地產股。九龍倉置業跌2%；中國海外跌1.6%；新世界發展跌1.3%；新鴻基地產跌1.2%。

「蔚小理」三大電動車股有追捧，蔚來飆14%；理想及小鵬分別升7.4%及5.2%。不過龍頭股比亞迪股份高開低走，暫跌2.4%失守300元關。至於長城汽車升2.7%；東風集團及廣汽集團升逾1%。

【09:20】港股向好 阿里及美團撐市 滙豐偏軟

市場觀望聯儲局議息結果，港股開市靠穩，恒生指數升43點或0.21%，報21,111點；國企指數高開27點或0.38%，報7,361點；科技指數升57點或1.26%，報4,653點。

大型科網股撐市，阿里巴巴升3.7%；美團升近3%；京東集團升3.5%；騰訊及小米集團無起跌。

金融股表現牛皮，滙豐控股跌0.5%；中國平安跌0.6%；工、建、招三大內銀股跌0.4%至0.7%；友邦保險及香港交易所無起跌。