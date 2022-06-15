【高盛推介】美聯儲局本周議息　部署銀行股可留意...

高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局今(15日)晚舉行議息會議，市場密切關注，而據CME利率期貨顯示，未來3次議息中或有機會單次加息0.75厘，今日債息也大幅抽升，昨(14日)晚美國1年期債息也升穿3%。銀行股近期受市場關注，滙豐控股昨日反彈升約1.7%，終止5連跌，今早輕微回吐，最新報49.4元，微跌約0.3%。

中銀香港昨日重上30元水平，升約4.8%，今早回吐，最新報30.25元，跌約1%。恒生銀行昨升約2.3%，今早低開後反彈，現報137.3元，升約0.2%。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納滙控好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,510萬元，並見昨日流入牛證的資金集中在46元收回區域的近牛。

另一方面，本周一(13日)錄得約50萬元資金流入中銀好倉後，昨日獲資金轉向沽出。恒生好倉於昨日獲資金轉向流入。

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