【高盛推介】美聯儲局本周議息 部署銀行股可留意...
2022年06月15日 10:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局今(15日)晚舉行議息會議，市場密切關注，而據CME利率期貨顯示，未來3次議息中或有機會單次加息0.75厘，今日債息也大幅抽升，昨(14日)晚美國1年期債息也升穿3%。銀行股近期受市場關注，滙豐控股昨日反彈升約1.7%，終止5連跌，今早輕微回吐，最新報49.4元，微跌約0.3%。
中銀香港昨日重上30元水平，升約4.8%，今早回吐，最新報30.25元，跌約1%。恒生銀行昨升約2.3%，今早低開後反彈，現報137.3元，升約0.2%。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納滙控好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,510萬元，並見昨日流入牛證的資金集中在46元收回區域的近牛。
另一方面，本周一(13日)錄得約50萬元資金流入中銀好倉後，昨日獲資金轉向沽出。恒生好倉於昨日獲資金轉向流入。
投資者如看好滙控，認購證方面可留意4個月年期即10月份到期的產品，覆蓋未來3次分別在6月、7月及9月的議息會議。熱門選擇可留意屬行使價48至58元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的滙豐購(15895)。高槓桿選擇可留意年期約4個月的低面值滙豐購29035。長期選擇可留意滙豐購(16685)。牛證方面的近牛選擇可留意滙豐牛(51121)，遠牛選擇可留意滙豐牛(57232)，與現價有約7%及12%收回距離。
滙豐購(15895)，行使價58元，2022年10月26日到期，實際槓桿12.4倍，熱門、行使價48至58元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
滙豐購(29035)，行使價60元，2022年10月25日到期，實際槓桿12.8倍，高槓桿、低面值
滙豐購(16685)，行使價54.55元，2022年12月20日到期，實際槓桿8.8倍，長期。
滙豐牛(51121)，收回價46元，行使價45元，換股比率100，實際槓桿11.3倍，相近收回價近牛中街貨最低。
滙豐牛(57232)，收回價44元，行使價43元，換股比率100，實際槓桿7.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
滙豐沽(17073)，行使價42元，2022年09月13日到期，實際槓桿9.6倍，高槓桿。
滙豐熊(55541)，收回價55元，行使價56元，換股比率100，實際槓桿6.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
中銀購(13621)，行使價32元，2022年09月29日到期，實際槓桿11.2倍，行使價30至35元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
恒生購(13436)，行使價165元，2022年11月24日到期，實際槓桿11.1倍，貼價、行使價140至180元間產品中，槓桿最高。
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