【高盛推介】美股三大指數低位整固 資金趁低部署
2022年06月15日 11:02
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：市場密切關注今(15日)晚美聯儲議息結果。美股昨(14日)跌勢靠穩，三大指數均於低位整固，納指收市前反彈，升0.2%，暫別1年低位。道指跌勢也減慢，跌0.5%，相較過去連續3日下挫2%後跌勢減弱。
觀察個股輪證資金流向，上周四(9日)至本周二皆錄得資金流入納指及道指好倉，分別合共約180萬及80萬元。標指好倉於昨日獲資金轉向流入，有約20萬元。
投資者如看好後市表現，納指方面可留意年期約6個月，屬貼價的低街貨納指購(10421)。道指方面可留意年期約3個月，屬貼價的道指購(10422)。標指方面可留意年期約6個月，屬貼價的低街貨標指購(10429)。
納指購(10421)，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.1倍，貼價、低街貨。
道指購(10422)，行使價32,800點，2022年09月16日到期，實際槓桿14.1倍，貼價。
標指購(10429)，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.4倍，貼價、低街貨。
投資者可考慮以美指認沽證作對沖風險，納指方面的中期選擇可留意低街貨納指沽(10436)。高槓桿選擇可留意屬市場上槓桿最高認沽證的納指(10386)。道指方面的高槓桿選擇可留意屬市場上槓桿最高之一認沽證的道指沽(10401)。貼價選擇可留意年期約3個月的道指沽(10388)。標指方面可留意屬中期的低街貨標指沽(10435)。
納指沽(10436)，行使價8,880點，2022年12月16日到期，實際槓桿5.2倍，中期、低街貨。
納指沽(10386)，行使價10,450點，2022年09月16日到期，實際槓桿7.1倍，市場上槓桿最高認沽證。
道指沽(10401)，行使價27,380點，2022年09月16日到期，實際槓桿9.8倍，市場上槓桿最高認沽證之一。
道指沽(10388)，行使價30,680點，2022年09月16日到期，實際槓桿8.6倍，貼價。
標指沽(10435)，行使價3,450點，2022年12月16日到期，實際槓桿5.4倍，中期、低街貨。
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