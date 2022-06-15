【高盛推介】美股三大指數低位整固　資金趁低部署

高盛(亞洲)有限責任公司：市場密切關注今(15日)晚美聯儲議息結果。美股昨(14日)跌勢靠穩，三大指數均於低位整固，納指收市前反彈，升0.2%，暫別1年低位。道指跌勢也減慢，跌0.5%，相較過去連續3日下挫2%後跌勢減弱。

觀察個股輪證資金流向，上周四(9日)至本周二皆錄得資金流入納指及道指好倉，分別合共約180萬及80萬元。標指好倉於昨日獲資金轉向流入，有約20萬元。

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