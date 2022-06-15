供樓一族注意！港元1個月拆息續升至0.52411厘

近日市場「水緊」，推高港元拆息。香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)中，除了隔夜息回落至0.11244厘，其餘全線上升，1星期拆息為0.2147厘；與樓按相關的1個月進一步升上0.52411厘；3個月為1.09375厘；12個月為2.85131厘，乃自2008年11月以來最高水平。

15/06/2022

隔夜 0.11244厘

1星期 0.21470厘

2星期 0.28679厘

1個月 0.52411厘

2個月 0.81167厘

3個月 1.09375厘

6個月 1.94381厘

12個月 2.85131厘

14/06/2022

隔夜 0.13149厘

1星期 0.17851厘

2星期 0.23333厘

1個月 0.38232厘

2個月 0.70137厘

3個月 1.03839厘

6個月 1.82476厘

12個月 2.67244厘

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，未來港元拆息將反覆向上，月底前1個月HIBOR有機會升至0.6厘以下，下半年H按實際按息更有機會觸及2.5厘的封頂水平。拆息逐步上升，但短期H按仍比最優惠利率按揭計劃(P按)及定息按揭計劃節省更多利息，且現時仍屬超低息環境，對供樓人士負擔未見即時太大影響，意味對本港市場影響較輕微。

臻享顧問董事總經理王良享預計，HIBOR按揭計劃(H按)息率到今年9月左右或觸及封頂位，即屆時HIBOR會高達1.2厘。他稱，環球經濟環境較差，無論炒家或金融機構，套息交易都較以前冷淡。究其原因是風險大、回報低，導致市場風險胃納變細。他相信，今輪美元轉強之下，金管局即使出手買港元，規模未必很大。