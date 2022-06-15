美國房貸利率飆升打擊需求　中介公司爆裁員潮...

美國最主流的30年期固定房貸利率平均已突破6%，反映市場擔心聯儲局將更積極升息。外媒報道，美國大幅加息勢必影響樓市交投，當地兩家物業中介公司已宣布大規模裁員，迎接即將來臨，可能漫長的樓市寒冬期。

美國30年期固定房貸平均利率周二(14日)上升10個基點，至6.28%，大幅高過一周前的5.55%。利率飆升導致樓市景氣急速降溫，房貸需求銳減。根據全美房地產中介協會資料，房屋銷售已連續6個月下滑。中介公司也開始爆出裁員潮，其中Redfin及Compass昨日已向美國證管會提交文件，Redfin將在月底前裁員6%，相當470名員工；Compass正裁員10%，約450名員工。

Compass發言人表示，由於經濟增長放緩信號明顯，公司採取一些措施來保護事業和降低成本，包括暫停擴張行動，並作出將員工團隊縮減約10%的艱難決定。Redfin行政總裁凱爾曼則表示，由於5月的樓市需求較預期低17%，公司沒有足夠的工作給中介人員及助理員工。公司可能面臨數年房屋銷量萎縮，而非僅是數個月的調整期。

凱爾曼指出，是次裁員其中一個原因是樓市形勢出現大轉變，Redfin在2020至2021年因應樓市需求強勁，在幾個月內增聘多達1,000名新員工。如今可謂時移勢易，根據全美房地產中介協會，美國4月成屋銷售按月下滑2.4%，按年下跌5.9%。