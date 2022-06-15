市區新地標必嘉坊‧曦匯登場　入場費低至466.8萬

由恒基地產精心打造、為近30年以來全港罕見的市區舊樓重建大型發展項目紅磡必嘉坊(Baker Circle)正式隆重登場！首階段發展項目的第一期必嘉坊‧曦匯(Baker Circle‧Dover)首批連加推共182伙，折實呎價由22,662元起，開放式入場費亦低至466.83萬元，將於本周六(18日)公開發售。

必嘉坊‧曦匯將提供324伙，發展商於剛過去的周末及周日首度開放示範單位，其中26樓P室無改動示位，實用面積269方呎，採一房間隔，層與層之間高度約3.325米，客飯廳以長方形布局，空間見使，且連接38方呎露台連工作平台，提高採光度。

單位廚房採開放式設計，廚櫃面板顏色可供買家選擇，適合個人不同品味，並附贈雙頭氣體煮食爐、嵌入式蒸焗爐及雪櫃等，浴室亦提供浴室寶，可謂五臟俱全。至於睡房則設有入牆式到頂衣櫃，儲物量充足，櫃門以木條打造，並裝設小型空氣過濾系統。

值得一提是，疫情令大眾更關注家居衛生，單位入口特別設有NCCO空氣過濾系統，而天花及牆身塗上抗菌抗病毒光觸媒乳膠漆及防菌地磚等，令住戶住得特別安心。

除了要住得舒適，疫下屋苑自設豪華會所更為重要。逾3萬方呎的尊貴住客會所「Club Baker」以共享概念設計，即住客可享用位於不同期數內的住客會所設施。住客會所共有2層，位於項目2、3樓，提供約40項設施，包括瑜伽空間、三項鐵人訓練館、露天園林泳池及燒烤樂園等，足以滿足大小朋友的日常需要。

必嘉坊由9幢住宅大樓組成，提供約2,800個住宅單位，且地理位置優越，橫跨了機利士南路、黃埔街、寶其利街及必嘉街四條街道，更坐落於港鐵紅磡站、何文田站及黃埔站三大港鐵「金鑽三角核心」之間，步行數分鐘經港鐵站就可以輕鬆穿梭於港九新界，加上區內早已發展成熟的交通網絡，日後住戶盡享交通的便利。由於位處市區核心，勢吸引年輕買家、分支家庭及投資者垂青。

項目另一矚目賣點為總樓面面積約16.8萬方呎的商業群，當中長約1公里的「立體步行街」將以水平及垂直雙向發展，沿途設地下、1樓商舖及戶外廣場，並劃分出4大創新主題區域：「Baker Edge戲場」、「Baker Box央．型館」、「The Yard探索地」及「The Lawn 曦草園」，部分戶外空間將適時舉行多元文娛藝術表演及展覽，亦會以燈飾或藝術裝置點綴，勢必成為新一代打卡熱點。