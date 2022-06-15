泰國及越南「合謀托價」　全球準備捱貴米...

俄羅斯入侵烏克蘭導致小麥等糧食價格急升，亞洲主要糧食大米的漲價壓力亦愈來愈大。據聯合國糧農組織的數據，全球大米價格指數已經連續第5個月上漲。

外媒報道，目前國際大米價格升幅仍然遠遠落後其他糧食，作為國際主要基準的泰國100% B級白米報價，最新已升至每噸479.3美元(約3,752港元)，年內升幅達到15.63%。截至周一(13日)，國際CBOT小麥、玉米、大豆價格，分別較年初上漲48%、30%及28%，大米價格升明顯落後。其中港人喜愛的泰國大米升幅大約介乎16%至18%。

然而，有「廉價大米」食的時間可能快將過去，泰國與越南於5月底曾就提高大米出口價格的協議進行談判，目標是增加農民收入以及加強全球市場的議價能力。泰國農業與合作部部長顧問Alongkorn Ponlaboot表示，過去20多年全球大米價格一直處於每噸300至400美元左右，但生產成本卻持續上漲。若泰國及越南兩個大米主要出口國合作，將擁有更大的議價能力，惠及兩國的的稻農。泰國和越南目前合共佔全球大米貿易的1/4。

據悉，雙方原則上同意在泰國代表團8月份參加越南農業技術博覽會時更詳細地討論相關問題。不過有分析指出，兩國聯手挾高米價的可能性較低，因為會直接拉升其國內的大米價格，對於緩和國內糧食價格有負面影響。

事實上，全球都正面對糧價急升的困境。本月初，聯合國的糧食部門發布了《2022年飢餓熱點報告》，警告多重糧食危機正在逼近。預計今年6月至9月會有20個地區的突發性飢荒情況將會惡化。先進國家如英國也要制定首個國家糧食戰略，重點是增加國內生產以促進糧食安全。據報道，英國將在2029年之前，在農業領域投資2.7億英鎊。英國首相約翰遜表示，該戰略將支持農民，並幫助保護糧食供應免受未來經濟衝擊的影響。