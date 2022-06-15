聯儲局「鷹派」姿態不利金價　分析料將跌穿1800美元

美國聯儲局於香港時間周四(16日)凌晨公布議息結果，市場預期當局會採取更激進的收緊貨幣政策措施，有分析認為「鷹派」預期在短期內不利黃金，金價面臨巨大的拋售壓力，可能會跌穿每安士1,800美元。現貨金最新報1,815美元，升7.68美元或0.42%。

外媒報道，FXTM高級研究分析師Lukman Otunuga表示，上周美國通脹數據出爐後，投資者認為有可能大手加息0.75厘，拖累金價周一(13日)偏軟。他指，如果聯儲局主席鮑威爾言論強硬，或暗示當局將繼續積極加息，金價可能會進一步受壓。若金價周三(15日)收市處1,800美元樓下，可能預示着金價將回落至近期低位1,765美元。

瑞士銀行高級分析師Ipek Ozkardeskaya亦看淡金價表現，原因是美元是目前唯一吸引投資者資本的資產，在聯邦公開市場委員會(FOMC)公布議息結果前，他相信沒有人想在美元以外的任何資產上冒險，致使傳統避險資產現在也在遭受損失。此外，債券收益率和實際利率上升，也對黃金構成了挑戰。

盛寶銀行商品策略主管Ole Hansen分析，從技術面來看，金價將測試每安士約1,780美元支持位，如果跌破這價位，下一關鍵價位為1,670美元。Hansen補充，儘管技術面充滿挑戰，金價仍有強勁的基本面支撐，諸如金融市場動盪、通脹威脅加劇和滯脹風險上升等。