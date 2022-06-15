日本央行獨自印鈔！德銀警告金融市場瀕系統性崩潰

為了對抗通脹，全球央行正加速緊縮政策，只有日本央價仍然無止境買債，持續寬鬆政策，似乎對通脹有免疫能力。然而，德意志銀行警告，這一災難性的現代貨幣理論(MMT)實驗，可能會令日本金融市場面臨系統性崩潰的風險。

德銀策略師George Saravelos發表了一篇名為「印鈔機在超速運轉」的文章，估計如果目前日本央行的買債速度持續下去，該行在6月份的買債規模將高達10萬億日圓。如果按照GDP比例折算，規模大致相當於聯儲局每月進行3,000多億美元的量化寬鬆。

Saravelos表示，考慮到全球所有央行都在收緊政策，日本則處於一個「真正極端」的印鈔水平，這是該行一直看淡日圓的原因之一。他又指，日本央行如此極端規模的印鈔行動，正在令日圓和日本金融市場失去任何基於基本面的估值根據。

他續稱，由於孳息曲線控制政策，全球通脹愈高，日本央行就不得不印更多鈔票。但寬鬆政策愈加速，當通脹懸崖逼近時，就愈有必要用力煞車，這就會令情況變得更危險。而結果可能是，日本金融市場出現戲劇性、不可預測的非線性變化。他指出，如果市場很明顯地開始察覺到，日債孳息率未來的結算水平將高於日本央行設定的0.25%的目標，那麼還有什麼動機繼續持有債券。

此外，Saravelos還拋出幾個問題：如果沒有投資者願意繼續持有日本國債，日本央行是否願意承接全部的日本政府債券？在這種情況下，日圓公允價值會在哪裡？如果日本央行改變立場又會發生什麼？日本央行可能想製造通脹，但如果實現這一目標的同時，伴隨着全面的系統性崩潰，會怎麼辦？最後，如果日圓失去法幣信譽，日本國內以日圓計價的儲蓄持有者，將資金轉向美元或加密貨幣，又會發生什麼？