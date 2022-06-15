配合第二階段消費券計劃　滙豐PayMe推出4000萬元獎賞

滙豐旗下電子錢包PayMe推出4,000萬港元獎賞，配合第二階段消費券計劃，當中包括一系列獎賞如商戶折扣券、電動車抽獎及「獎賞錢」回贈等，鼓勵用戶轉會PayMe，各適其適使用消費券。

滙豐PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示，憑藉PayMe逾270萬個人用戶基礎，加上覆蓋全城的推廣活動，有信心可進一步刺激本地消費，尤其是中小型商戶。

選擇PayMe接收消費券的用戶可獲取25元折扣券一張，適用於超過3.5萬家使用PayMe for Business網上及實體商戶，包括麥當勞、UNIQLO、萬寧、HKTVMALL、日本城、元氣壽司及星巴克等，而8月更會新增惠康、Marketplace、Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver’s及Jasons ichiba等。

他們亦會自動參加幸運大抽獎並有機會贏取Tesla Model 3一部。客戶使用滙豐信用卡為PayMe增值，亦可享3倍「獎賞錢」。滙豐保險客戶投保指定保險計劃，並登記以PayMe領取消費券，更可賺取高達5,000元的商戶折扣優惠券。

此外，今次活動還為用戶帶來推薦獎賞。推薦人及受薦人除可獲價值15元的折扣優惠券一張外，成功推薦最多親友登記以PayMe領取消費券的首名用戶將可獲Tesla Model 3一部，其後8名用戶亦可獲得iPhone 13 Pro一部。