大宗商品市場帶動　澳洲全球競爭力升至第19位

瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)發表2022年度全球競爭力報告，涵蓋63個地區，當中澳洲因受惠大宗商品市場帶動、貿易表現強勁及從疫情中復甦，排名躍升3位至第19位，去年排名則為第22位，為25年來最低。

不過，澳洲經濟發展委員會(CEDA)智囊警告，如果澳洲不提升其在多個領域的競爭力，該國未來競爭力就無法得到保證。當中包括科技、能源、技術及培訓、稅收、創業及生產力。

他們指澳洲在2022年面對多項挑戰，例如在不使經濟過熱的情況下保持強勁增長、扭轉生產力增長乏力的局面、解決技術短缺問題(尤其在高增值技術驅動的行業)、加快過渡至淨零溫室氣體排放經濟，以及實現企業更快運用尖端技術。

從報告的細項分析，澳洲在「經濟表現」方面排名第16位，在「政府效率」中排名第16位，「營商效率」排26位，「基礎建設」則排第19位。

然而，該國最差的排名是在「創業領域」，排第61位，「工作場所生產力」方面則從第20位下降至第41位。

CEDA行政總裁Melinda Cilento表示，報告表明，雖然澳洲在大宗商品強勁推動下，令貿易條件上升，阻止了整體排名下滑，但集中出口仍是脆弱的領域。

她表示，澳洲必須提升其在貿易方面的表現，使貿易夥伴多樣化，並繼續為商品和服務建立新市場。

根據報告，競爭力前十強分別為丹麥、瑞士、新加坡、瑞典、香港、荷蘭、台灣、芬蘭、挪威、美國。