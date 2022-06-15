瑞士寶盛：亞洲生活成本全球最貴　香港排第4

瑞士寶盛私人銀行發表《2022年全球財富及生活報告》，結果顯示，亞洲仍然是世界上最昂貴的地區，排名前5的城市中有4個亞洲城市上榜，其中上海繼續佔據首位，台北位居第3，香港位居第4，新加坡位居第5。

瑞士寶盛高端生活指數顯示，去年商品價格平均上升15%，服務價格平均上升22%，富裕人群的購買力受到影響。對比全球價格，香港住宅成本在全球排名第2，律師排名第3，威士忌排名第4，汽車和商務旅行排名第5。

瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志表示，香港的奢侈品和高端服務等物價有所回落，除了因為疫情影響本港經濟外，相信主要原因是其他國家爬頭。至於內地方面，他料短期或仍需倚賴內需推動經濟發展。

內地奢侈品市場地位進一步提高，並且到2025年左右將是世界上最大的奢侈品市場，反映在上海高端生活指數中的商品價格上升。對比全球價格，上海在跑步機、威士忌、商務旅行和高級餐飲成本排名全球第1，女士手袋、女士鞋履、男士西裝、腕錶和律師排名第2，珠寶排名第3。

美洲仍然是高淨值人士生活最實惠的地區。相比其他地區，汽車和住宅價格更低。在紐約，有6個項目價格高企並且排名居前，其住宅價格較區域平均價格高出119%。

面對全球通脹高企，鄧認為，投資者可於投資組合中增加實物資產，例如大宗商品和房屋對沖通脹，尤其是大宗商品中的礦和金屬全球供應有限，相信在全球經濟復甦的情況下可得到較大支持。