報告：消費者信心不足　首季主要信貸產品查詢下降

環聯發布的《2022年第一季信貸行業分析報告》顯示，第5波疫情對香港造成影響，消費者信貸市場多個類別的產品需求低迷，反映消費者信心不足。

2022年第一季，衡量消費者需求的信貸查詢宗數，只達2019年第一季整體水平的77%；與2021年第一季比較，亦只達91%的水平。各主要消費者信貸產品查詢宗數下降，其中以按揭跌幅最為明顯，第一季按年下跌36.9%；而信用卡亦按年下跌12.4%。同期進行的《環聯消費者脈搏研究》同時反映，過去3個月26%的受訪者家庭收入錄得下跌。

新增貸款宗數備受消費者對新信貸需求下降所影響。2021年第四季的信用卡新增貸款宗數按年跌25.8%。但其他類別的信貸產品新增宗數卻錄得按年增長，其中以無抵押循環貸款的升幅最大，達130.1%。疫情爆發初期，無抵押循環貸款錄得顯著跌幅，但最近數季明顯好轉。

近期，無抵押私人貸款按年上升21%，循環貸款的新增宗數均錄得按年增長，原因在於2020年該兩類產品均表現相對欠佳。與疫情爆發前的2019年第四季比較，無抵押私人貸款錄得較溫和的增長，兩年內上升16.7%。無抵押循環貸款產品的增長則仍然強勁，兩年內的升幅達93.6%。相較之下，信用卡新增貸款宗數的兩年期跌幅較按年跌幅更大，與2019年第四季相比下跌36.1%。