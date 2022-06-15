花旗降恒指今年目標至24300點　重申樓價睇跌10%

花旗銀行研究部中國股票策略師劉顯達表示，目前股市已反映大部分美國加息帶來的負面影響，但考慮到市場對企業利潤增長預測放緩，以及內地爆發疫情，將恒生指數今年底目標價由28,000點，下調至24,300點，建議增持消費、工業、互聯網和汽車板塊。

他指，隨內地持續推出刺激經濟措施，相信今年下半年內地企業盈利會較上半年改善。他認為，港股較A股吸引，因預期本港經濟復甦速度較內地快，以及科網股在恒指佔比較重，內地監管政策放寬有助推動板塊向上，而且恒指估值更吸引。

花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏預料，美國聯儲局本周將宣布加息0.5厘，預計全年加息2.75厘。她相信，本港拆息在此輪加息周期會較以往「跟得貼」，3個月本港銀行同業拆息(HIBOR)今年底將升至1.6厘，到2023年為2.6厘，或令本港樓市受壓，重申對今年樓價下跌8至10%的預測，又預期港銀今年第4季才有機會上調最優惠利率(Prime Rate)0.25厘。

她續指，港匯觸及弱方兌換保證，平均每次流出的資金約50億港元，由於美國持續加快收水，憂慮本港資金外流情況持續。不過，她認為，目前本港外匯儲備超過1萬億元，金管局可透過外匯基金票據釋放資金，支持銀行體系結餘穩定性，形容對聯繫匯率制度運作較安心。