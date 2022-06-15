調查：今年香港打工仔平均薪酬加幅達3.2%　創近三年新高

香港網上求職招聘平台JobsDB最新公布《2022年薪酬調查報告》，結果顯示今年香港打工仔薪酬調整狀況較去年有明顯升幅，平均人工加幅達3.2%，對比去年同期受訪僱員平均僅獲0.4%人工升幅，為近3年以來錄得的最高增幅，逐漸回復至疫情前水平。

調查結果指出，逾一半全職僱員今年獲加薪，較去年增加19%，凍薪及減薪的比例亦比去年分別減少14%及5%；當中整體平均獲1.4個月花紅，比去年增加0.2個月。有72%受訪僱員表示獲發雙糧或及花紅，按年上升6%，顯示今年整體就業市場趨向好轉。受訪者對就業前景亦明顯變得樂觀，6成對就業前景持中性至樂觀態度，比例較去年增加12%。

企業持續走向數碼化，相關人才需求熾熱，3大加薪幅度最高工種為「數據分析及研究」、「數碼市場推廣/電子商務/社交媒體行銷」、「公關/企業事務 」；相反，較受疫情影響的前線行業仍錄得不同程度的跌幅，「零售銷售」及「飲食/餐飲」平均薪酬分別錄得-4.8%及-1.1%的負增長。

另外，在過去12個月內，超過3成受訪僱員曾轉工，較去年升近一成。在離職僱員當中，其中72%為主動辭職，比去年上升逾一成，同時近6成打工仔表示在轉工後得到更好的工作體驗。而轉工後加薪幅度最高3大工種為「品牌及市場推廣」、「資訊科技」及「建築及施工」。另外，職齡較短的打工仔轉工情況更為頻繁，當中工作年資只有不足2年及3至5年的僱員，於所有職齡組別之中轉工比例最高。

調查同時發現，更多打工仔轉行後「錢途」更佳，超過一半受訪者表示轉行後獲得加薪，較去年升近8%；同時，轉行的平均薪酬調整更由去年的-8.3%升至+1.4%，升幅接近一成，反映現時轉行未必須要自降「薪價」。另外，職齡3至5年的打工仔轉行後獲加薪的比例最高，其次為職齡少於2年的僱員，顯示年輕一族轉行更「吃香」。

在疫情催化及數碼轉型下，不少企業開始改變工作模式。調查結果發現，有超過6成打工仔表示希望能以混合或遙距辦公模式工作，當中愈年輕的打工仔越期望公司採用混合或遙距辦公模式，職齡少於2年的僱員更高達77%，較平均(68%)高出近一成(9%)。

打工仔繼續對海外工作持開放態度。連續兩年的薪酬調查顯示，有近半受訪者不介意到海外工作。當中，愈年輕的打工仔對海外工作或移民更感興趣，25歲或以下的受訪者為所有年齡組別之中比例最高；以職級劃分的話，畢業以內一年的職場「新鮮人」有6成對海外工作或移民感興趣，而高級管理層例如董事、首席執行官亦有高達63%表示有意海外工作或移民。

另外，英國(47%)、澳洲(42%)及新加坡(30%)繼續成為打工仔們於海外工作的熱門地點。去年英國受不少年輕打工仔追捧，而今年澳洲則成為35歲或以下受訪者的首選，36-45歲首選英國，46歲或以上則繼續較傾向到內地工作。