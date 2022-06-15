萊坊：料今年中小型住宅樓價升3至5%或再創新高

第5波疫情從高峰期回落，萊坊預期下半年住宅市場氣氛將會逆轉，該行董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，上半年香港住宅樓價錄得輕微跌幅，但仍處於歷史高位，預計下半年在疫情受控和政府換屆等因素，全年中小型住宅樓價將上升3%至5%，並有機會再創歷史新高。而豪宅市場仍受制於末能與內地恢復通關，料豪宅價格全年最多上升約3%。

至於美國加息令香港在下半年有機會跟隨，但預計實際按息仍會在兩厘以下，而銀行同業拆息升至14個月高位，但認為對普遍業主實際供款負擔影響不會太大，只會影響少數上車買家。

他預計，今年二手成交量將由去年約74,297宗，回落至 55,000至58,000 宗，其中一手成交佔 25%，交投量及一手比例回復至2018至2020年水平。而由於上半年政府推地步伐較慢，預計全年賣地收入將回落至港幣 500億至700億元，而全年補地價金額有望達400億至500 億元。

萊坊專業服務董事總經理陳致馨認為，政府有不同的中長期方案去增加土地供應，但欠缺短期可快速增加士地供應的方案，特別是在市區。他建議政府可在修改市區的士地契約，包括修改「One House」契約、放寬上蓋面積、優化「標準金額」進行活化工廈補地價以及透過市建局去執行更多大型市區重劃項目。