萊坊：港島甲級寫字樓租金已見底 料全年將有5至10%增長

近期經濟氣氛已隨疫情緩和而開始復甦，萊坊執行董事及香港區商業物業服務部主管劉柏汶表示，整體港島區甲級寫字樓租金已經見底，預計下半年租金將會反彈，全年料有5%至10%增長。

但她指出，不少金融及法律業的跨國公司積極在中區進行擴充或進行升級， 支持核心區的租金升幅，惟北角及黃竹坑的空置率依然較高，該兩區租金仍有下調的壓力。

九龍區方面，該行九龍區商業部主管暨大中華區租戶顧問部主管麥健偉指出，內地企業新落戶香港，以及港島區寫字樓搬遷，成為九龍區寫字樓新需求的主要來源。而大灣區的主要城市和九龍區寫字樓租金差距很細，相信會吸引大灣區企業在九龍區設立寫字樓，預計末來3至6個月九龍區寫字樓租金將保持穩定，今年九龍整體租金料輕微上升最多1%。

反觀舖位市場表現仍未許樂觀，該行高級董事及商舖部主管麥海倫指出，近年零售市道很依賴旅客生意，本地消費亦隨移民潮等因素收縮，加上相信今年恢復通關較底，預期核心區主要街道舖租全年料跌15%，非核心區亦料有約5%跌幅。

此外，萊坊大中華區投資部主管胡孝直指出，今年整體投資氣氛轉好，今年首5個月逾億元大額投資物業成交共錄61 宗，金額達約289.6億元，其中工業及酒店資產佔市場交易約70%。