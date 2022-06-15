道期升177點 比特幣跌至2萬美元
2022年06月15日 16:11
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●美匯指數報105.02；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7283；美元兌日圓報134.71；歐元企1.0483，英鎊處1.2067。金價報1,819美元。布油報121.46美元，紐油報119.16美元。比特幣跌落2萬美元水平。道指期貨升177點。
●市後關注點
20:30 美國5月零售銷售
20:30 美國5月月進口物價指數
●恒生指數全日收報21,308點，升240點或1.14%；國企指數收報7,452點，升119點或1.63%；科技指數收報4,703點，升107點或2.35%。主板成交1,490億港元。https://bit.ly/39orz3V
-大家樂全年少賺94%，末期息18仙。
●滬綜指收升16點，金融股領飆4%，船舶製造及水泥股升2%，地產股升1.1%。https://bit.ly/3NZeMDZ
●中國經濟：
-5月社會消費品零售總額續跌6.7%。
-人行維持1年期MLF操作利率在2.85%不變。
●李在鎔與荷蘭首相會面，料有助三星「搶」EUV光刻機。
●日本央行獨自印鈔！德銀警告金融市場瀕系統性崩潰。
●泰國及越南「合謀托價」，全球準備捱貴米...
●香港經濟：
-香港全球競爭力排名升上第5位，新加坡排第3亞洲最強。
-瑞士寶盛：亞洲生活成本全球最貴，香港排第4。
-調查：今年香港打工仔平均薪酬加幅達3.2%，創近三年新高。
●大宗商品市場帶動，澳洲全球競爭力升至第19位。
●報告：消費者信心不足，首季主要信貸產品查詢下降。
●駿隆：5月13億元MPF資金流入債券及貨幣市場。
●聯儲局「鷹派」姿態不利金價，分析料將跌穿1,800美元。
●虛擬貨幣：
-分析：插穿成本價！比特幣熊市陷最黑暗階段。