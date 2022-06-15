大家樂：5月晚市生意錄雙位數跌幅　冀暑假銷售轉好

羅表示，4月份派發的消費券對集團直接幫助不明顯，到母親節市況才出現復甦。對於政府將派發新一輪的消費券，他冀望透過一系列暑假營銷活動，能推高顧客的惠顧頻次。

他說，香港爆發新冠肺炎疫情已兩年多，希望能恢復正常生活，不希望再設太多限制，因為太多限制措施，生意很難營運 。而本港今年第五波疫情嚴重打亂復甦步伐，集團損失營業天數2,700多日，高峰時期有109間門店停業。

羅表示，整體環球食品供應十分緊張，預示成本上漲壓力仍在，集團會因應食材季節性及供應等因素，靈活調配餐單組合，消除食物成本壓力。即使個別產品有調價，集團亦會提供一些優惠，鼓勵顧客增加惠顧頻次。於3月底顧客平均消費單價與中期業績相若，維持在約39元。

他說，計劃透過會員計劃等營銷方法、渠道，逐步推高銷售。因應勞工短缺問題，會提升數碼化轉型，包括把前線自動化、簡化生產步驟。

內地方面，他說，集團在大灣區9個城市都有分店，疫情僅影響局部地區，目前踏入6月中，國內生意暫時回穩。

由於最近酒吧、酒館出現群組感染個案，酒吧客明日(16日)起須出示快測陰性證明照片。對於有專家建議把做法擴至其他食肆，羅德承僅表示，問題在於「做快餐要快」，如果市民到快餐店停留十多分鐘進食，也要做快速測試，估計市民都會改選外賣，屆時餐單也可能要調整，轉為適合外賣的餐單。

羅德承表示，經過兩年多的實戰經驗，公司已經有很多預案在手，會密切留意事態發展，最重要是會保障員工及食客安全。如果疫情回到第五波最嚴峻、每日過萬宗確診個案時候，則不排除暫停堂食，以防止員工或顧客在餐廳感染情況發生。