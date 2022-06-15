調查：巴西iPhone全球最貴　價錢可以係呢個國家買兩部...

日本引述調查公司MM研究數據發現，蘋果公司(Apple Inc.)於全球34個銷售的iPhone的國家及地區當中，發現日本的售價最為便宜，巴西則為全球最貴；甚至在巴西買一部iPhone的價錢，於日本可購入兩部。

調查發現，東亞及東南亞所銷售的iPhone售價較為便宜，日本的售價更時當中的佼佼者；其中iPhone13(128GB)、13Pro Max(1TB)及新版SE(64GB)的價格為全球最低，分別為9.88萬日圓(約為5,800港元，香港官網售價為6,799元)、19.48萬日圓(約1.14萬港元，香港官網售價為1.35萬元)、5.78萬日圓(約為3,400港元，香港官網售價為3,699元)，較全球平均售價便宜達18至24%。

報道解釋，蘋果於日本的iPhone定價在上市之初的定價較低，加上今年日圓大幅貶值，令日本iPhone的售價變得更加便宜。

另方面，iPhone於印度、土耳其等新興市場的定價則較高，當中巴西的售價最貴，以iPhone 13(128GB)為例，巴西的售價則為20.72萬日圓(約1.21萬港元)，即以巴西的價錢，則可在日本購買2.1部iPhone 13。