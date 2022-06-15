會計師公會譴責兩名會計師及開元信德會計師事務所

香港會計師公會公布，轄下一紀律委員會，於2022年5月10日就執業會計師蕭俊武、會計師葉啟賢及開元信德會計師事務所有限公司(答辯人)沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則，對他們予以譴責。

此外，紀律委員會命令答辯人須共同繳付罰款50萬港元，及公會及財務匯報局的費用合共25.88萬港元。

開元信德會計師事務所有限公司曾就香港上市公司樂亞國際控股有限公司及其附屬公司截至2017年3月31日止年度的綜合財務報表發表無保留的核數師意見。蕭俊武是審計項目的執業董事，而葉啟賢是審計項目的質量控制覆核人。

公會收到財匯局的轉介，指審計團隊就該公司於一間聯營公司所持有權益，進行減值評估執行程序時存在缺失。審計團隊就減值評估作出的重大判斷和結論，亦未經充分的質量控制覆核。公會經考慮所得資料後，根據香港法例對答辯人作出投訴。

答辯人承認投訴屬實。紀律委員會裁定：蕭俊武及開元信德會計師事務所有限公司沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用相關專業準則；及葉啟賢沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用相關專業準則。經考慮有關情況後，紀律委員會向答辯人作出上述命令。