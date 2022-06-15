【一手盤攻略】青山公路大欖段飛揚景色優美 盡享北部發展機遇！
2022年06月15日 17:30
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政府近年大力推動北部都會區發展計劃，屯門位處「北部都會區」門廊，區內樓價亦預料水漲船高。由長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門小秀村項目飛揚（Grand Jeté）就食正未來發展機遇，樓盤位於青山公路大欖段170號，由4座20層高住宅大廈組成，全盤共800伙，分兩期發展，第1及第2座屬1期，提供400伙，戶型涵蓋1房至3房連套房及儲物室，主打1房至2房戶型，實用面積介乎263至722方呎，既適合家庭，亦可滿足初次置業的年輕買家需求。
中原副區域營業董事余國忠表示，青山公路大欖段一帶的樓盤，更同時坐擁大灣區機遇，現時鄰近有多項基建工程落成，如港珠澳大橋，而由青山公路一帶，駕車去港珠澳大橋香港口岸只需約20分鐘，輕鬆遊走大灣區生活圈。另外，項目附近有多條巴士線，可以直達中環，亦可選擇乘搭到屯門或荃灣西港鐵站，享屯馬線優勢，前往港九新界各區都方便快捷。
飛揚的生活配套齊全，項目鄰近黃金海岸商場和三聖商場，該處設有超級市場，不同類型商店及食肆等，照顧日常生活所需。另外，驅車前往屯門市中心一帶亦僅約10分鐘車程，各式各樣的店舖、美食、大型購物商場、戲院都應有盡有。若假日想消閒玩樂，可以到飛揚毗鄰的黃金海岸游水、散步，亦有麥理浩徑可以遠足。想了解項目更多優勢，馬上Click入影片睇下！