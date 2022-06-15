【一手盤攻略】青山公路大欖段飛揚景色優美　盡享北部發展機遇！

中原副區域營業董事余國忠表示，青山公路大欖段一帶的樓盤，更同時坐擁大灣區機遇，現時鄰近有多項基建工程落成，如港珠澳大橋，而由青山公路一帶，駕車去港珠澳大橋香港口岸只需約20分鐘，輕鬆遊走大灣區生活圈。另外，項目附近有多條巴士線，可以直達中環，亦可選擇乘搭到屯門或荃灣西港鐵站，享屯馬線優勢，前往港九新界各區都方便快捷。

飛揚的生活配套齊全，項目鄰近黃金海岸商場和三聖商場，該處設有超級市場，不同類型商店及食肆等，照顧日常生活所需。另外，驅車前往屯門市中心一帶亦僅約10分鐘車程，各式各樣的店舖、美食、大型購物商場、戲院都應有盡有。若假日想消閒玩樂，可以到飛揚毗鄰的黃金海岸游水、散步，亦有麥理浩徑可以遠足。想了解項目更多優勢，馬上Click入影片睇下！