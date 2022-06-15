【新盤追擊】長實、新地聯手打造低密度住宅飛揚

屯門青山公路一帶，環境優美、依山傍水，生活配套更愈趨成熟，吸引一眾發展商爭相插旗；據美聯物業區域營業董事郭寶強表示，屯門公路沿線發展迅速，掃管笏、青山灣段，小欖一帶近年更形成了一個全新低密度豪宅及洋房小區，而最新屯門更享有「北部都會區」的門廊優勢，區內正醞釀大規模升級轉型，有望推動發展成高端商業中心。可想而之，未來的住屋需求、物業的價值將進一步提升。

兩大龍頭發展商新鴻基與長實近年罕見合作，於屯門青山公路小秀村發展低密度住宅項目飛揚(GRAND JETÉ)，整個項目由4座20層高的住宅大樓組成，一共提供800伙，第1期涉及400伙，戶型由1房至3房，實用面積介乎263至722方呎，主打1房戶。

飛揚生活配套齊全，住客步行5分鐘，就已到達黃金海岸商場，如想再多點民生選擇，亦可步行至三聖邨商場，又或者花10分鐘車程，前往深井一帶亦可；至於假日消閒，前往屯門市中心各大商場，例如V City及屯門市廣場等，均是10分鐘車程，而前往荃灣市中心一帶商場，亦僅15至20分鐘車程；而鄰近的全新SKYCITY航天城項目亦即將落成，食玩買應有盡有。

至於飛揚住客出入亦相當方便，青山公路沿線已經設有多條巴士，小巴路線，來往港九新界多處地方；另外，由樓盤駕車前往港鐵屯門站或荃灣西站都僅10至15分鐘。郭寶強稱，屯門對外交通愈趨成完善，當中屯門至赤鱲角連接路開通後，就全面打通新界西北，前往港珠澳大橋口岸，北大嶼山及國際機場的通道。另外，自港鐵屯馬綫於去年6月全線通車後，由屯門前往尖沙咀、啟德、以至烏溪沙等地，當中於紅磡站轉乘東鐵綫，5分鐘就直達金鐘站。

另外飛揚上山下海的活動亦特別多選擇，這裡有6個泳灘以及黃金海岸遊艇，同時又鄰近有「香港千島湖」之稱的大欖涌水塘，隨時隨地行山或暢泳，生活自然健康又寫意。至於學校網絡，由飛揚前往國際貴族學府哈羅香港國際學校，僅5分鐘車程。想知樓盤更多資訊，Click片就一清二楚。