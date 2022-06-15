【奇招救經濟】每日要飲少杯茶？降通脹只能望天打卦？

在全球主要經濟體掀起加息浪潮下，一些不太發達的經濟體率先陷入危機。外媒報道，巴基斯坦經濟部官員表示，民眾每天少喝一杯茶，可以減少高額的進口費用，因巴基斯坦是全球最大茶葉進口國，去年購買了總值超過6億美元的茶葉。

減少飲茶的要求在當地的社交媒體上瘋傳，許多人懷疑該國嚴重的財務問題是否可以通過停止飲茶來解決。數據顯示，巴基斯坦外匯儲備很少，由2月約160億美元，降至6月首周不足100億美元，僅能支撐當地所有進口額度不足兩個月，故政府官員要求民眾減少飲茶的數量，希望可以維持國家的經濟發展。

【印度想降通脹只能靠「老天」？】

印度目前面臨食品和燃料價格上漲雙重夾擊，有分析師估計，印度不能只靠加息遏通脹，還要寄希望「落雨」。

Yes Bank首席經濟學家Indranil Pan認為，由於印度75%的通脹來自食品，例如植物油近2/3來自進口，在市場供應回復正常之前，價格不會降至正常水平。

這給國內需求帶來極大壓力，故只能將希望放在梅雨季節，祈求降雨能給國內帶來更多收成，惟從6月開始，降雨量比往年低了36%，農民只能延遲播種，使通脹的影響可能更久。再者，印度要承受高溫之苦，會破壞農作物，過去蔬菜價格也不斷上漲。

由於印度一半以上的耕地都靠雨水灌溉，若今年降雨量令人失望，就很難單靠加息抑制價格上升，政府救市措施將非常受限。