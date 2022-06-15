港資金外流　拆息飆升供樓負擔增　大行料樓價跌1成

香港經濟風暴來襲，同時出現走資及樓市危機！港元匯率續弱，金管局連環接錢，5月份至周三(15日)晚上八時計，累計已流出逾430億元，銀行體系結餘收縮12.7%，將跌穿3,000億元水平！港元拆息連升7日，推高買樓成本，勢令樓市降溫。「屋漏兼逢連夜雨」，高盛發表報告，下調香港今年經濟增長預測至僅0.3%，較市場預期的1%更低。

美國公布議息結果前夕，加上銀行半年結在即，近日市場有「水緊」迹象，推高了港元拆息。香港銀行同業拆息(HIBOR)，與樓按相關的一個月進一步升逾0.14厘，見0.5241厘，續創2020年9月新高。港匯日內再三觸發弱方兌換保證水平，周三港股收市後金管局在市場承接117.75億港元沽盤，以單次出手買港元來算，是歷來最大金額。銀行體系結餘周五將降至2,945.62億元。

高盛報告指，如果美國大幅加息，香港將不得已跟進，借貸成本將會增加，對正處於復甦的香港經濟構成一大負累。穆迪早前料截至今年第3季住宅價格將錄中低個位數跌幅。

花旗：全年樓價最多跌10%

花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏預料，美國聯儲局全年加息2.75厘。她亦相信，本港拆息在此輪加息周期會較以往「跟得貼」，3個月期HIBOR今年底將升至1.6厘，到2023年為2.6厘，有機會令本港樓市受壓。該行重申對今年樓價下跌8至10%的預測，又預期港銀今年第四季才有機會上調最優惠利率(P息)四分之一厘。

她續指，港匯觸及弱方兌換保證，平均每次流出的資金約50億港元，由於美國持續加快收水，憂慮本港資金外流情況持續。不過，她認為，目前本港有超過1萬億元額外流動性透過外匯基金票據被吸收，金管局可釋放資金，支持銀行體系結餘穩定性，形容對聯繫匯率制度運作較安心。

近日有聲音稱要檢討聯匯制度，當香港面對美國金融制裁等風險時，港元可與一籃子特別提款權(SDR)貨幣掛鈎，惟SDR貨幣中以歐美貨幣佔比達86%，對於規避地緣政治因素未必有太大幫助；但如果港元與人民幣掛鈎，金管局將外匯儲備轉換成人民幣的成本極大，而且最大問題是人民幣尚未能自由兌換，因此金管局短期無迫切性改變聯匯制度。

在樓價料跌的環境之下，本應「有着數」的安老按揭卻反應冷淡。中原按揭研究部及土地註冊處數字指出，今年5月僅錄得9宗安老按揭登記，按月續減18.2%，為2015年3月以來新低。根據香港按證保險公司統計數字，今年5月有59宗安老按揭申請，按月增37.2%。今年首5個月有關申請有258宗，按年跌逾一成。理論上，如果預計樓價已處高位，未來或會回落的話，可趁機敍造安老按揭，以鎖定高樓價，將年金「舔到盡」。

香港按揭證券公司於2011年推出安老按揭計劃，統計資料顯示，截至今年5月底，在這接近11年中，安老按揭計劃累計有5,467宗申請，單人申請佔比達64.7%，雙人則佔35.2%，用家平均年齡約68歲，物業平均價值580萬元，物業樓齡平均30年，每月取得之年金平均為1.71萬元。