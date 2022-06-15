個別業主劈價吸客　百福花園三房戶累減180萬沽出

二手交投放緩，個別業主開始劈價吸客。北角百福花園有套三房大單位，累積減價180萬元後，終以1,400萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇陳卓峰稱，北角百福花園百利閣低層GH室，實用面積約1,160方呎，套三房加工人房設計，望樓景，早於9個月前放盤，初時叫價達1,580萬元，最終累積減價180萬，減幅約11.4%，獲換樓客以1,400萬元承接，呎價約12,069元。

●世紀21北山嚴智贇表示，天后金龍大廈B座高層3室，實用面積約857方呎，套三房間隔，成交價約1,650萬元，呎價約19,253元，新買家為區內換樓置客。

●香港置業朱永健指，西灣河嘉亨灣6月暫錄得約7宗租務成交，包括5座低層A室，實用面積約685方呎，三房間隔，以約2.8萬元放租約7個月，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以2.7萬元租出，呎租約39.4元。

●美聯周永業透露，筲箕灣利基大廈高層6室，實用面積約334方呎，由於物業鄰近港鐵西灣河港鐵站，獲同區換樓客以480萬元購入，呎價約14,371元，原業主於2019年5月以約410萬元購入，轉手帳面獲利約70萬元，物業升值約17%。

●美聯陳世民稱，筲箕灣御景軒高層D室，實用面積約502方呎，三房間隔，獲同區客垂青，沽出本身的單位後，即以865萬元承接，作為換樓之用，呎價約17,231元。

●中原冼子明表示，小西灣藍灣半島1座低層E室，實用面積約451方呎，兩房間隔，享全海景，以1.9萬元租出，呎租約42元，新租客見單位附設全新裝修和電器，睇樓後立即租用，業主於2008年以325萬元買入單位。

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九龍區

●中原歐陽振邦稱，長沙灣星匯居6月錄首宗買賣，單位為2座高層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望市景，上月以880萬元放售，現降價20萬元，以860萬元成交，呎價約16,634元。

●香港置業文華表示，旺角利奧坊．曦岸1座低層F室，實用面積約259方呎，一房間隔，以約1.4萬元放租約3星期後，獲外區客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以1.2萬元租出，呎租約46.3元。

●中原曾文慧稱，大角咀富多來新邨富新樓高層H室，實用面積約285方呎，兩房間隔，原先開價433萬元，放盤5天，議價後以429萬元成交，呎價約15,053元。

●香港置業陳澤桁表示，啟德嘉峯匯1B座中層F室，實用面積約287方呎，一房間隔，以約1.48萬元放租1星期，即吸引外區客洽詢，議價後象徵式減價200元，以1.46萬元租出，呎租約50.9元，新租客為分支家庭，睇樓1次即決定承租。

●美聯黃家樂稱，啟德嘉匯9座中層E室，實用面積約632方呎，套三房間隔，吸引家庭客承租，單位上月放租，原先叫租2.53萬，輕微調減300元，以2.5萬元租出，呎租約40元。

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新界區

●美聯周麗萍指，屯門錦暉花園1座高層E室，實用面積約537方呎，三房間隔，獲一名想提升生活空間的租客，決定以1.25萬元承租，實用呎租23.3元，屬於市價，業主在1987年9月以40.8萬元購入。

●中原葉冠成表示，屯門大興花園1期2座高層E室，實用面積約428方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，最初開價568萬元，議價後以555萬元沽出，呎價約12,967元，新買家為一對外區夫婦，首次置業，睇樓一個多月，見單位遠望河景，隨即購入自用。

●祥益黃慶德稱，屯門新屯門中心9座中層C室，實用面積約462方呎，區內上車客入市自用，見單位內籠附裝修，收樓後不用額外支付裝修開支，加上原業主由5月下旬叫價608萬元，累減40萬元，終以568萬元沽出，呎價約12,294元。

●中原葉津榮表示，屯門瓏門6月錄兩宗買賣，包括6座低層A室，實用面積約510方呎，兩房間隔，去年8月叫價980萬元，今年初調低至910萬元，減至840萬元沽出，呎價約16,471元，比銀行估價約900萬元低，新買家為同區上車客。

●祥益袁思賢指，屯門居屋兆安苑C座中層8室，實用面積約563方呎，兩房間隔，獲區內客為鄰近家人居住，方便照應，決定即睇即租，以月租1.3萬元租入單位，呎租約23.1元。

●祥益黃文樂稱，屯門公屋田景邨11座高層15室，實用面積約566方呎，三房間隔，獲一名區內綠表客垂青，見單位仍有房署擔保，可承做高承數按揭，決定於未補價第二市場以350萬元購入，呎價約6,184元，成交價創下屋苑第二市場新高。

●美聯蘇賽琼表示，荃灣海之戀本月首宗二手買賣，單位為海之戀．愛炫美3C座低層C室，實用面積約531方呎，2房間隔，享開揚海景，吸引區內換樓客洽購，上門睇樓後，終以1,020萬元成交，呎價約19,209元。

●美聯梁磊昇指，屯門居屋兆康苑I座高層7室，實用面積約449方呎，兩房間隔，吸引買家於已補價自由市場以472.8萬元購入，屬市價，呎價約10,530元。

●世紀21奇豐周淑萍表示，大埔白石角雲滙8座低層A5室，實用面積約470方呎，兩房間隔，望園景，放盤8個月，叫價880萬元，最終以832萬元成交，減幅約5.5%，呎價約17,702元，原業主於2018年8月以845萬元一手購入，持貨近4年帳蝕13萬元。

●中原許秋偉透露，大埔白石角逸瓏灣8第3A座低層F室，實用面積約494方呎，兩房間隔，月租開價約1.7萬元，零議價租出，呎租約34.4元，原業主於2019年以640萬元購入。

●中原黃達雄稱，大埔中心6月錄約3宗二手買賣，包括1座高層B室，實用面積約361方呎，兩房間隔，放盤時開價約530萬元，近日雙方議價後以508萬元沽出，呎價約14,072元，新買家為用家。

●中原李冠超稱，沙田溱岸8號3座高層C室，實用面積約1,398方呎，四房雙套房及工人房間隔，放盤時單位連車位開價約3,400萬元，車位市值約400萬元，議價後以2,830萬元不連車位易手，呎價約20,243元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田帝堡城5座中層D室，實用面積約556方呎，兩房間隔，望園景，放盤5個月，叫價860萬元，減42萬至818萬元獲買家承接，呎價約14,712元。

●中原黎宗文表示，沙田第一城6月錄約10宗買賣，對比上月同期錄約15宗略為減少，包括17座中層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，開價約770萬元，本月初減至718萬元，議價後以700萬元易手，呎價約15,521元。

●中原余震楠稱，沙田市中心本月至今暫錄約3宗成交，其中好運中心松林閣高層H室，實用面積約427方呎，兩房間隔，單位樓層電梯不能到達，日前議價後以625萬元易手，呎價約14,637元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區6月至今暫錄約35宗二手買賣，賁上月同期約40宗相若，其中居屋錦豐苑錄約4宗，包括J座高層9室，實用面積約422方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約495萬元，議價後以465萬元沽出，呎價約11,019元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢大網仔黃毛應雙號村屋下複式戶，套三房間隔，望山景，原先叫價1,350萬元，減價100萬元，減幅7.4%，以1,250萬元沽出，原業主於2017年1月購入，當時作價1,135萬元，持貨逾5年帳面獲利115萬元離場。

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