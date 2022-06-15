安永與廣州碳排放權交易中心簽訂合作備忘錄

會計師行安永與廣州碳排放權交易中心簽訂《合作備忘錄》，雙方將在綠色金融、綠色投資、碳金融、「雙碳」人才培養等領域合作，服務大灣區綠色金融產業發展。安永大中華區金融服務氣候變化與可持續發展合夥人、ESG管理辦公室主任李菁表示，未來大灣區的綠色金融、碳市場發展有4大發力點，包括區內綠色金融標準互認、區內信息互通互享、加強區內市場體系互聯互通，以及探索建立碳市場跨境交易機制。

她指出，鼓勵內地企業赴港、澳發行綠色債券，在境外發行人民幣債券、為境內綠色項目融資，探索建設大灣區綠色信貸中心，推動綠色金融產品對接。同時，打通碳市場境內外交易渠道，有助吸引更多境外投資者參與碳市場，提升中國碳市場定價的國際影響力，並促進大灣區碳金融市場發展、人民幣國際化和經濟綠色低碳發展。

安永中國主席兼大中華區首席執行官陳凱表示，此次安永與廣碳所合作，將共同促進中國內地碳市場和綠色金融創新發展。現時政策主張在粵港澳大灣區發展特色金融產業，並支持廣州建設綠色金融改革創新試驗區。

廣州碳交所成立於2012年，隸屬廣州交易集團，為大灣區唯一兼具國家碳交易試點和綠色金融改革創新試驗區試點的雙試點機構，探索以市場化機制推動雙碳目標。廣州碳交所總經理孟萌認為，雙方將發揮各自優勢，把握「雙碳」發展機會，以創造綠色新未來，並推動大灣區綠色發展，以助中國經濟社會可持續發展。