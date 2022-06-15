外資連續4個月淨賣出中國債券

綜合媒體報道，中國疫情封控對金融市場的衝擊餘波未停，外資連續第4個月淨賣出中國債券，其中國債亦為連續4個月淨流出，雙雙創下外媒有數據以來的最長流出紀錄。

中國人民銀行上海總部周三(15日)發布的公告顯示，5月底境外機構持有銀行間市場債券3.66萬億元人民幣，較4月底再降；據此計算，5月外資減持規模約1,100億元。

中債登周三亦公布數據顯示，境外機構5月再減持國債約141.5億元人民幣，不過流出規模按月收窄；減持政策性銀行金融債減持約746.33億元人民幣，單月減持規模為媒體有紀錄以來最大。

5月上海等地的封控措施繼續打擊供應鏈和投資者信心，人民幣兌每美元匯率一度跌破6.8關口。儘管市場對風險資產的偏好已有改善，當月外資對A股淨買入有所增長，但在中美息差倒掛等因素下，外資對中國債市難見實質性流入。花旗建議在新興市場債券投資組合中繼續低配人民幣債券。

在連續數月的外資大幅減持後，5月中旬，中國外匯交易中心據悉停止更新每日境外機構人民幣債券交易數據，並稱該類型歸入「其他」項中一併統計。有分析師表示，每日數據的缺失加劇了投資者對透明度的擔憂。

不過，由於人民銀行保持寬鬆，流動性充裕，各個期限的國債孳息率在5月均告下跌，一定程度緩解了外資的流出速度。5月下旬人民銀行稱，將允許境外機構投資者直接或通過互聯互通投資交易所債券市場，以期為境外投資者提供更多便利。