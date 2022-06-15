美股全線向上　電動車股做好

美國聯儲局即將公布議息結果，道指周三(15日)早段反彈363點，至30,728點；標指升53點，至3,789點；以科技股為主的納指升194點，至11,023點。

美國5月零售銷售出乎預期按月跌0.3%，與市場預期的0.1%增幅背馳；扣除汽車後零售銷售按月升0.5%，同樣低過預期的0.7%增幅。另外，同月進口物價指數按月升0.6%，較預期低0.5個百分點。

港股外圍方面，恒指夜期現報21,206點，跌3點，低水102點。

美國按揭利率在聯儲局加息前夕急升，30年期房貸固定利率平均值周一起已衝破6厘，為2008年以來首次；周二再升0.1厘，至6.28厘，比一周前的5.48厘水平多近一厘。

美國房地產經紀人協會(NAR)表示，聯儲局加息大幅改變房屋市場走向，使按揭需求下降，房屋銷售已連跌六個月，惟熾熱的房價在加息預期下仍未降温。

事實上，樓價和利率上升將令買樓負擔百上加斤，舉例在美國購買一間40萬美元房屋，首期為20%，每月償還的按揭貸款將由一月初的1,399美元，增至目前的1,976美元，僅半年便相差577美元，還未計保險和物業稅等支出，更未計及樓價已比一年前增加20%。

樓市逐漸冷卻下，房地產業現裁員潮，總部位於西雅圖的房地產公司Redfin宣布將裁減近500名員工，其行政總裁Glenn Kelman直言，公司的工作量無需這麼多代理和人手，且銷售減少削弱總部項目的資金，該股曾跌0.73%。另一經紀商Compass亦將削減10%人手，即約450名員工，其股價曾升1.64%。

電動車股在聯儲局「鷹」派立場下亦難獨善其身，一向意見多多的特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克指，競爭對手電動車初創企業Rivian和Lucid正面臨破產的趨勢，除非大幅削減營運支出，否則將陷入大麻煩，無法在迫在眉睫的虧損威脅下倖存，最終只有進入「汽車公墓」，僅Tesla和福特汽車能存活下來。Tesla股價曾升3.1%、Rivian升5.45%、Lucid升2.35%，福特升1.31%。