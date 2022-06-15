全球債市異動　歐美澳日經濟隱憂連環爆！

全球央行行動備受關注之際，包括歐盟、美國、澳洲及日本的債市出現罕見異動，加上外資連續4個月淨賣出中國債券，反映市場正預期今次環球加息潮非同小可，洗牌效應將驅使匯市大幅波動。

歐洲央行周三(15日)召開緊急會議，宣布把原已停止的抗疫緊急資產購買計劃(PEPP)恢復，使央行購入的債券在到期後可以再投資，這些「新錢」主要用作應對意大利債券孳息率抽升。該國債息曾升見4.17厘，為2014年以來首次，而作為歐盟融資基準的德國10年期國債孳息率則處約1.7厘，兩國息差達2020年初以來最闊，反映意國融資成本急飆，若歐央行不採取行動，恐重演歐債危機。

更令市場擔憂的是，被視為世界借貸成本指標的美國10年期實際孳息率(扣除通脹的債息)近期不斷上升，已升抵0.83厘，創2011年以來最高，7個月前還在-1.25厘的紀錄低位，在過去60個交易日飆了逾1.5厘，為1990年代後期以來最大升幅，較2008年全球金融海嘯和2013年「縮減恐慌」更猛烈。摩根士丹利警告，某些國債的流動性較2020年3月大冧市時更差，因缺乏聯儲局這個大買家，意味後市恐出現嚴重失調，影響各類資產價格。

過去兩年，上述實際孳息率是「負」，意味實際借貸成本極便宜，利好資產價格，一旦重回「正」數，就會削弱諸如科技股類別等高估值股票的吸引力，也會令外資「去槓桿化」，新興市場尤其受害，近日土耳其里拉和印度盧比等貨幣已跌至歷史低位；截至5月底，中國境外機構持有的銀行間債券總值降至3.66萬億元人民幣，據外媒推算5月外資減持規模約1,100億元人民幣，為連續4個月淨流出。

不堪的是美國實際孳息率「轉正」恐僅開始。「新債王」岡拉克認為，聯儲局應短期內將利率上調至3厘；對沖基金名宿阿克曼也認為，聯儲局不但6月要大幅加息，7月及之後的議息會議每次都應加一厘，因當局愈快達到終點利率，就能愈快開始寬鬆，市場也就愈快復甦。鑑於美債本周出現自1987年以來最大拋售潮，在債市工作了30年的華爾街老手、目前為加拿大CI Financial Corp旗下GSFM的投資顧問Stephen Miller認為，美10年期債息將邁向4厘以上，料聯儲局將把借貸成本提高0.75厘，甚至可能加息一厘，當前債市讓人想起1970年代。

從債市可得知，市場已估計亞太區央行會跟進聯儲局加息行動。其中，澳洲10年期債息升至4.18厘，為2014年以來最高，遠高於現時基準利率0.85厘。高盛和德銀認為，由於當地將最低工資上調5.2%，增幅超預期並為16年以來最大，澳洲央行或在7月加息0.5厘，然後於8月上調0.75厘。澳洲上次加息0.75厘是在1994年8月。交易員亦預期日本會被迫放棄將10年期債息控制在0.25厘以下的承諾，關注其周五的議息會議能否抵住市場壓力。