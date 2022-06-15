國航5月客運力投入按年跌近7成
2022年06月15日 21:54
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（中新社圖片）
中國國航(00753)公布5月主要營運數據，客運運力投入(按可用座位公里計)按年下降69.7%，按月上升34.9%；旅客周轉量按年下降77.7%，按月上升37.6%。其中，國內客運運力投入按年下降70.1%，按月上升37.3%；旅客周轉量按年下降78.1%，按月上升39.7%；國際客運運力投入按年下降43.4%，按月上升7.8%；旅客周轉量按年下降33.5%，按月上升10.8%。
國內航線按年下降20.3個百分點，按月上升0.9 個百分點；國際航線按年上升7.6個百分點，按月上升1.4個百分點；
貨運方面，貨運運力投入(按可用貨運噸公里計)按年下降24.3%，按月下降8.2%；貨郵周轉量(按收入貨運噸公里計)按年下降4.3%，按月下降1.9%；貨運載運率為45.9%，按年上升9.6個百分點，按月上升2.9個百分點。
今年5月，該集團共引進3架A320NEO飛機，退出3架B737-800飛機、3架B737-900飛機、1架A330-200飛機、1架A319飛機。截至2022年5月底，集團合計運營747架飛機，其中自有飛機301架，融資租賃241架，經營租賃205架。