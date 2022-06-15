新盤連番出撃　屯門項目最快周內開價

新盤紛紛出擊，齊開放示範單位吸各路客源。屯門項目的銷售部署進入直路，預計周內開價。另一邊廂，周六展開首輪銷售的紅磡項目，計劃短期內推出特色戶招標。

●屯門飛揚最快本周內開價

她指，首批單位會涵蓋一至兩房戶，並提供小量三房戶，定價會參考屯門市中心的一手項目。而最新對傳媒開放的經改動示範單位以輕奢山系為主題設計。此外，她認為大部分買家已消化加息的訊息，相信對銷情影響不大。

●紅磡必嘉坊‧曦匯暫超額逾6倍

他續指，該盤設有9個天際單位，其中4伙屬連平台及天台戶，包括29樓A室，為實用面積504方呎，採兩房一套連儲物室間隔，另連119方呎平台及417方呎天台。上述特色戶最快周內推出招標。

●屯門青山灣瑧譽洋房售1.9億元

●淺水灣90 Repulse Bay Road推1伙父親節招標

上述5號大宅，實用面積5,678方呎，設有升降機，連976方呎平台、291方呎花園，採四套房間隔，大廳及部分睡房可享開揚淺水灣海景。5號大宅將於周日上午11時招標，中午12時截標。資料顯示，該盤提供幢大宅，實用面積由5,347至5,915方呎，由2018年10月至今已售出9伙，成交價介乎約4.67至5.2億元，共套現逾44.1億元，僅餘最後2伙待售。

●白石角Silicon Hill第1期單日沽5伙 吸金7,360萬元

●錦上路站柏瓏II三房售1416萬

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