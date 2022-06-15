新盤連番出撃 屯門項目最快周內開價
2022年06月15日 22:03
東網電視更多新聞短片
新盤紛紛出擊，齊開放示範單位吸各路客源。屯門項目的銷售部署進入直路，預計周內開價。另一邊廂，周六展開首輪銷售的紅磡項目，計劃短期內推出特色戶招標。
●屯門飛揚最快本周內開價
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路掃管笏段項目飛揚，加快推售步伐。集團高級營業經理楊桂玲表示，正積極爭取本周內開價，將提供不少於80伙，預計開價後會隨即開放示範單位。
她指，首批單位會涵蓋一至兩房戶，並提供小量三房戶，定價會參考屯門市中心的一手項目。而最新對傳媒開放的經改動示範單位以輕奢山系為主題設計。此外，她認為大部分買家已消化加息的訊息，相信對銷情影響不大。
●紅磡必嘉坊‧曦匯暫超額逾6倍
恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊‧曦匯開售如箭在弦，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目截至今(15日)下午近2時，已接獲1,400張入票，按周六(18日)首輪發售182計，超額認購約6.6倍。
他續指，該盤設有9個天際單位，其中4伙屬連平台及天台戶，包括29樓A室，為實用面積504方呎，採兩房一套連儲物室間隔，另連119方呎平台及417方呎天台。上述特色戶最快周內推出招標。
●屯門青山灣瑧譽洋房售1.9億元
保利置業集團(00119)旗下屯門青山灣洋房新盤瑧譽，周三(15日)透過招標沽出3號屋，成交價逾1.9億元。上述洋房實用面積5,210方呎，地下為客廳及飯廳，外連1,127方呎花園，設有升降機，1樓及2樓共設五個套房，而面積約1,148方呎的天台附連游泳池，洋房呎價約36,574元，成交價屬該盤次高紀錄。
●淺水灣90 Repulse Bay Road推1伙父親節招標
豪宅新盤交投轉為頻密，發展商加快推盤。長實集團(01113)旗下淺水灣90 Repulse Bay Road，最新上載銷售安排第12號，落實下周日(19日)、父親節推售5號大宅，為該盤相隔逾1年後再作推售。
上述5號大宅，實用面積5,678方呎，設有升降機，連976方呎平台、291方呎花園，採四套房間隔，大廳及部分睡房可享開揚淺水灣海景。5號大宅將於周日上午11時招標，中午12時截標。資料顯示，該盤提供幢大宅，實用面積由5,347至5,915方呎，由2018年10月至今已售出9伙，成交價介乎約4.67至5.2億元，共套現逾44.1億元，僅餘最後2伙待售。
●白石角Silicon Hill第1期單日沽5伙 吸金7,360萬元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角Silicon Hill第1期，周三(15日)透過招標連沽5伙，吸金7,360.52萬元。5伙成交價介乎1,224至1,834.55萬元，呎價19,324至23,763元。當中成交價最高為1座12樓B5室，為實用面積772方呎，採三房間隔，連29方呎平台及385方呎天台，呎價約23,764元創項目新高。
●錦上路站柏瓏II三房售1416萬
由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作的元朗錦田南錦上路站柏瓏II，最新連沽2伙，共涉2,815.91萬元。當中，9座9樓A2室，為實用面積762方呎的三房間隔，成交價為1,416.36萬元，呎價約18,587元。
●沙頭角尚澄一房448萬元沽
遠東發展(00035)旗下沙頭角尚澄，最新沽出3座3樓F室，實用面積438方呎，一房間隔，成交價448.11萬元，呎價約10,231元。
●青衣明翹匯連錄5宗終止交易
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，新近連環錄得5宗終止交易個案，涉及的總成交金額約3,824萬元。上述個案原本分別於2019年11月、2020年9月及10月成交，成交金額介乎513.2至950.6萬元。當中，1座11樓D室，為實用面積586方呎的三房戶，於2019年11月以950.6萬元沽出，當時呎價約16,222元，惟交易已經終止。
●青衣薈藍開放式戶售499萬元
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍，最新以499.3萬元沽出18樓B01室，為實用面積207方呎的開放式單位，呎價約24,121元。