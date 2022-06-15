【產經評論】俄通脹牌勝子彈　歐美吃苦瀕潰散

俄烏2月爆發衝突以來，世界經濟正加速變天。雖然歐美高調聯手對俄祭出嚴厲的金融制裁，霸氣十足，惟至今俄油仍行銷國際，貨幣盧布亦趨穩。反觀俄國選擇歐美現通脹「瞄頭」之際攻烏，斷供歐洲能源，又阻截烏國出口糧食，精心部署打響「通脹牌」，似乎比子彈來得更奏效。如今歐美備受高通脹威脅，提速加息收水又勢令經濟速凍，更甚是引發債災，一步步朝向大蕭條！

去年下半年美國通脹已現升勢，可財金官員異口同聲指是短暫現象，不甚作為。至今年初，愈來愈多數據指通脹來襲非等閒，聯儲局才稍轉口風，俄羅斯則吼準時機引爆俄烏衝突。由於俄烏是全球能源與糧食主要供應國之一，使這場東歐戰爭更吸引世界目光。

是以歐美聯手向俄國施以史上最嚴厲的金融制裁，以為可藉此圍堵俄國，讓其經濟一沉不起。詎料這些年已率先着手「去美元化」、手持歐洲能源供應命脈的俄國是有備而來，以斷供油氣作反制，頓令歐洲萬劫不復。雖然美國設法填補歐洲供氣缺口，奈何最近美國大型液化天然氣廠竟突然發生火災，需時3個月才能重啟部分出口設備，變相就將歐洲推向「掘頭巷」！

再者，歐盟成員國經濟發展水平存差異，歐央行若要追趕形勢提速加息，部分弱國債務會瀕臨爆煲，即使強如德國，經濟衰退亦正迫在眉睫。

美國方面，通脹已升至逾40年新高，在中國封城防疫下，未來數月料必再衝頂。聯儲局要收服通脹「巨獸」，得果斷提速加息，可此舉令經濟衰退機會極高，拜登政府在國會中期選舉前遇上這難題，甚是惆悵。短期轉機放在出訪中東爭取增產石油，以及擬削減部分中國商品關稅以緩減進口物價壓力，可卻會招來政敵對其中東戰略搖擺不定和放生中國之嫌的批評，隨時雙輸！

如今看來，2月俄國攻打烏國，掀起全球能源與糧食市場風暴，到4月起中國防疫令供應斷鏈問題惡化，兩者皆激化通脹，事情是否巧合只有天曉得，卻好可能令這場東西經濟戰形勢大翻轉。擺在眼前的事實是俄國「通脹牌」打得準繩；歐美錯判搬石砸腳，自討苦果，面對經濟衰退，資產價格大跌，內部壓力爆錶，只怕手尾長，美國所謂「印太戰略」在亞洲諸地的吸引力亦大打折扣。

歐美經濟爛局已成，這場東西經濟戰下一個焦點，在於中國經濟能否盡快走出疫情，重展活力，再次發揮推動亞洲經濟增長的引擎角色。若然成事，中國與亞洲有望為全球資金提供出路。