紐約期油收挫逾3%　下試115美元水平

國際油價周三(15日)受挫，紐約7月期油收報每桶115.31美元，跌3.62美元或3.04%；布蘭特8月期油收報每桶118.51美元，跌2.66美元或2.2%。

美國能源資訊署(EIA)數據顯示，美國上周原油庫存出乎意料增加195.6萬桶，市場原先估計減少131.4萬桶；汽油庫存減少71萬桶，市場原本估計增加106.6萬桶；蒸餾油庫存增加72.5萬桶，市場原本估計增加29.2萬桶。

EIA數據顯示，過去幾個月基本停滯不前的美國原油產量上周微增每日10萬桶，至 每日1,200萬桶，為2020年4月以來的最高水平。

Again Capital LLC合夥人John Kilduff表示，美國國內產量略有上升，預計是增產逐步趨增的第一個迹象。

PVM分析師Stephen Brennock表示，全球央行貨幣政策收緊可能會引發衰退，並破壞需求前景。

德國商業銀行大宗商品分析師Carsten Fritsch表示，由於石油輸出國組織的產量仍明顯低於其計劃的水平，這將導致今年下半年石油市場每天供應短缺約150萬桶。