美股做好！道指收市升303點　納指漲2.5%

美國聯儲局宣布加息75點子，加幅為自1994年以來最大，該局主席鮑威爾暗示7月可能加息50點子或75點子，同時承諾會決心讓通脹率回落至2%。有關消息消除部分市場不確定性，帶動美國股市周三(15日)做好，道指收報30,668點，升303點或1%；標指收報3,789點，升54點或1.46%；納指收報11,099點，升270點或2.5%。

經濟預測方面，聯儲局下調未來數年的經濟增長預測。點陣圖最新預計今年美國國內生產總值(GDP)將增長1.7%，3月時預測為增長2.8%；2023年和2024年的增長預測分別為1.7%和1.9%，3月時的預測分別為2.2%和2%。

有華爾街「新債王」之稱的雙線資本(Doubleline Capital)創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，鮑威爾看法短視，預期今年底通脹率可能高達6%，故認為聯儲局應現在加息至3厘，以抑制通脹。

他又稱，美國經濟可能比市場預期更加脆弱，有機會陷入衰退，相信聯儲局恐難讓經濟實現軟着陸。

事實上，美國按揭利率在聯儲局加息前夕已經急升，30年期房貸固定利率平均值周一起已衝破6厘，為2008年以來首次；周二再升0.1厘，至6.28厘，比一周前的5.48厘水平多近一厘。

美國房地產經紀人協會(NAR)表示，聯儲局加息大幅改變房屋市場走向，使按揭需求下降，房屋銷售已連跌六個月，惟熾熱的房價在加息預期下仍未降温。

值得留意的是，樓價和利率上升將令買樓負擔百上加斤，舉例在美國購買一間40萬美元房屋，首期為20%，每月償還的按揭貸款將由一月初的1,399美元，增至目前的1,976美元，僅半年便相差577美元，還未計保險和物業稅等支出，更未計及樓價已比一年前增加20%。

樓市逐漸冷卻下，房地產業現裁員潮，總部位於西雅圖的房地產公司Redfin宣布將裁減近500名員工，其行政總裁Glenn Kelman直言，公司的工作量無需這麼多代理和人手，且銷售減少削弱總部項目的資金，該股周三收市跌1.23%。另一經紀商Compass亦將削減10%人手，即約450名員工，其股價收市跌4.11%。

電動車股在聯儲局「鷹」派立場下亦難獨善其身，一向意見多多的特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克指，競爭對手電動車初創企業Rivian和Lucid正面臨破產的趨勢，除非大幅削減營運支出，否則將陷入大麻煩，無法在迫在眉睫的虧損威脅下倖存，最終只有進入「汽車公墓」，僅Tesla和福特汽車能存活下來。Tesla股價全日升5.48%、Rivian和Lucid分別收升約6.5%和5.5%。