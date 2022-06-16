陳蓓敏：歐美股市短線或反彈

市場風雷暴雨式估說，美國聯儲局加息75點子，但當結果出現加息50點子時，市場聲音又會響起不同解說和預期。姑勿論美國經濟真實情況如何，踏入下半年，更多事項如經濟和政治方面，更流於中期選舉因數表面化。歐美股市短線有反彈空間。

中國公布5月全國規模以上工業增加值，按年升0.7%，首五個月數據升3.3%。5月社會消費零售總額，按年跌6.79%，首五個月按年跌1.5%。固定資產投資按年升6.2%。整體數據顯示，消費一項見較弱表現。下半年消費板塊需見提速提振，以補回上半年弱勢。國內31個大城市失業率升至6.9%，再加上新一屆逾千萬畢業生下，中央必須運用政策助市場保就業。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及其客戶持有領展。)