鄧建初：風水輪流轉　港美股巿兩極化

現今股票市場複雜多變，熱錢周圍轉，與N年前單純靠基本因素來炒作，眾股經常齊上齊落的場面相去甚遠。上市公司數目多如繁星，股市市值膨脹甚速，衍生出大量高槓桿投資產品，如期指、期權、牛熊證、認購認沽證、債券、ELN、Accumulator 及進階至FCN等，力吸投資者資金。

品種繁多，眼花撩亂，然而市場資金池卻未能同步增長，在分薄資源效應之下，形成此起彼落的情況出現，輪流炒充斥市場。奇怪的是，除非出現大升市況，否則總是下跌股票數目多於上升股票。贏錢難度與日俱增，哭完股喪股照跌，難怪相當一部分散戶連看也不想看了。學海無涯，唯勤是岸，跟隨名師，努力學習投資策略之道，細心鑽研，經常檢討，才能有望成為贏錢一族。否則與其常被鱷魚潭吞噬，不如選擇退隱江湖算了。

香港股市屬於開放型，資金進出入自由，回歸前後的炒作模式，是開市先反映前一晚美股升跌，日間緊跟日本股市而上落。當時中國股票市場剛起步不久，對港股無甚影響。到內地逐漸局部開放，讓外資參與，日益壯大。優質巨企紛紛來港上市，繼而大量加入恒指成分股行列，造成翻天覆地變化。港股開市仍跟前一晚美股尤其納指，即市則緊隨內地A股而起舞，至於日股對港已全無啟示作用。因為港股開早過內地A股市場，造成開市時段異常混亂。

俄烏開戰，美國率先制裁俄羅斯，並脅迫西方盟友同步進行抵制。石油價格飆升，消費產品成本迅速上漲，戰爭令物流運輸受阻，全球小麥最大供應國俄烏兩地出口減少，商品期貨倍升，加速推高通脹勢頭，上週五美國公布通脹數字創40年新高，升勢未止，美股大插880點收市，香港表現相對穩定。中美貿易戰與俄烏戰爭制裁行動同時推高通脹，兩者取其輕，美國或會考慮將中國入口關稅降低。

前任聯儲局主席伯南克早前慨嘆美國加息行動太遲，顯示出通脹猛於虎的年代已經來臨。聯儲局終在早前開始大幅加息半厘，預先放出風聲未來每次議息都有持續加半厘的可能性，直至通脹受控。可惜的是，根據「鐘擺理論」，趨勢形成，易放難收。加息行動要結束，不可能是今年內見到的事情。實情是，伯南克當年的超級大量寬鬆政策，造成現今美國負債纍纍。左手要還債，右手卻要收拾過度通脹，還要頂住快要墜崖的指數，難怪拜登政府口出怨言，歸罪於伯南克。

早前4月30日，初哥和周顯大師及美股專家Chevin 做節目時曾提及，美股仍處位高勢危，大冧或會對港股產生利好作用。箇中原因，是港股應會受惠於美國減少入口關稅，而中國對科網股嚴謹政策轉趨寬鬆，在此消彼長情況下，部分炒美股資金或會回流香江，故此期望後市應會跑贏美股之表現。是否如此，拭目以待。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)