浙江滬杭甬附屬上三公司增資逾131億人幣

公司表示，考慮到繼續專注於交通基建行業並對此分配更多資源的業務計劃，包括日後收購更多高速公路及參與浙江省內高速公路的改建及擴建項目；及需要保持足夠的資本以達到投資高速公路項目一般規定的負債率要求，因此公司擬不參與增資事項，放棄對上三公司增資事項的優先購買權，並引入其他戰略投資者。

上三公司、公司、現有股東及交通集團擬於股東批准後訂立建議增資協議，以將上三公司的註冊資本由約53.8億元增加至77.7億元，據此，交通集團及現有股東將以現金方式向上三公司的股本出資最多合共131.7億元，以使上三公司的註冊資本相應增加。公司放棄增資事項的優先購買權，並且不會根據建議增資協議向上三公司作出任何額外出資。

於完成後，假設交通集團及現有股東悉數認購其各自有權認購的部分，則上三公司將由公司擁有約51%、由交通集團擁有約22.63%、由招商公路擁有約18.38%、由天臺國資擁有約5%及由上虞交通擁有約3%。

增資事項所得款項最多131.7億元將用於未來收購事項、營運資金及其他一般企業用途，以推動上三公司及其附屬公司的業務發展。

此外，上三公司擁有浙商證券已發行股本約54.79%之權益。