道指升303點　比特幣彈4%

●踏入亞洲時段，美匯指數升上104.53；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)報6.6742；美元兌日圓處134；歐元報1.0468，英鎊報1.2183。金價靠穩，升至1,835美元。油價見支持，布油報119.6美元，紐油升1%至116.7美元。比特幣升逾4%，至2.27萬美元。道指期貨升192點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水290點。

●美國聯儲局宣布加息0.75厘，加幅為自1994年以來最大。該局主席鮑威爾暗示7月可能加息0.5厘或0.75厘，同時承諾會決心讓通脹率回落至2%。

●香港金管局上調貼現窗基本利率0.75厘。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報21,389點，升80點或0.38%。

●即月恒生指數夜期收報21,254點，升45點，低水54點，成交27,698張。

●港匯於紐約交易時段再度觸發弱方兌換保證水平，香港金管局承接138.24億港元沽盤，連同此前香港交易時段買入的117.75億港元，合共買入255.99億港元，將使銀行體系結餘在周五(17日)降至2,807.39億港元。

●美國財政部數據顯示，4月日本所持美國國債減少149億美元，至1.2萬億美元，仍為美國海外最大債主；持倉第二的中國所持美債減少462億美元，至1萬億美元，這已是中國連續第5個月減持美債。

●紐約7月期油收報每桶115.31美元，跌3.62美元或3.04%；布蘭特8月期油收報每桶118.51美元，跌2.66美元或2.2%。

●紐約8月期金收報每安士1,819.6美元，升0.3%。

●英國富時100指數收報7,273點，升85點或1.2%；法國CAC指數收報6,030點，升80點或1.35%；德國DAX指數收報13,485點，升180點或1.36%。