中國經濟：5月份70大中城市樓價升幅回落

國家統計局公布，5月份70個大中城市中，新建商品住宅及二手住宅銷售價格按年下降城市分別有46個及57個，較4月分別增加7個及1個。月內，一線城市新建商品住宅及二手住宅銷售價格按年各升3.5%及1.7%，升幅較4月分別回落0.4及0.7個百分點。

至於二線城市新建商品住宅銷售價格按年升0.3%，升幅較4月回落0.7個百分點；二手住宅銷售價格按年跌1.7%，跌幅較4月擴大0.7個百分點；三線城市新建商品住宅及二手住宅銷售價格按年各跌2.2%及3.2%，跌幅比4月均擴大0.7個百分點。

若以四大地區劃分，新建商品住宅價格方面，北京5月按月升0.4%，按年升5.9%；上海5月按月無升跌，按年升3.4%；廣州按月升0.5%，按年升1%；深圳5月按月升0.5%，按年升3.9%。至於二手住宅價格走勢，北京按月轉跌0.1%，按年升幅縮少至5.3%；上海按月仍無起跌，按年升3%；廣州按月升0.2%，按年升1.3%；深圳按月升0.1%，按年跌2.6%。

國統局指出，5月份70個大中城市商品住宅銷售價格按月總體走勢延續跌勢，但跌勢趨緩，新建商品住宅按月下降城市個數減少；一、二及三線城市商品住宅銷售價格按年升幅均有回落或降幅擴大，按年下降城市個數亦增加。