中銀料美國下月再加息0.75厘　9月加半厘

美國聯儲局宣布加息0.75厘，並表示7月底議息會議應該仍會加息半厘或0.75厘。中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪表示，周四(16日)利率期貨已經反映了對7月加息0.75厘的可能性。

他表示，5月份美國消費物價指數(CPI)中所有分項都仍然呈上升趨勢，除了年率外，CPI按月上升1%，這是自2008年至今第二高的按月升幅，顯示通脹存在頗高韌性。CPI按年基數效應會紓緩通脹年率增長，但需要消化疫情解封帶來的短線需求，惟商品價格將會對通脹帶來較持續的影響，所以預期聯儲局可能於7月進一步加息0.75厘先抗通脹。

他續解釋，隨着經濟因加快加息而降溫，9月應可下降至加息半厘，其後兩次議息會議分別加息0.25厘，預期2022年底聯邦基金利率可達3.5厘。假如較樂觀的情況出現，即疫情解封帶來的按月因素消退及經濟如預測般降溫，利率或可稍低於3.5厘，符合最新利率點陣圖的中位數預期。

在美匯指數方面，他指一般美元急升後都會於議息結果公布之後回軟，5月初加息後美元便曾回軟了數星期，周三(15日)晚亦無例外，美匯指數衝高後回落。背景上加快加息將使市場擔心經濟衰退下將會利好美元；而因為預期7月及9月將會持續加息半厘或以上，假設環境不變下，每次接近美國公布通脹及議息，都有可能重新推高美元，這模式應將持續一段時間。未來仍需觀察通脹經濟等各種動態變化。