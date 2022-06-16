【高盛推介】美聯儲落實加息0.75厘 市場關注後續加息步伐
2022年06月16日 10:24
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高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局落實加息0.75厘，主席鮑威爾則指7月或會在加息0.5厘至0.75厘間選擇。從點陣圖預視中可見，2022年底或將加息至3%以上，市場關注後續加息步伐。美指三大指數上升，當中納指表現最好，升282點或2.5%；道指升303點或1%；標指升54點或1.5%。
觀察個股輪證資金流向，可見美指三大指數好倉，於過去5個交易日皆錄得資金流入，當中納指好倉流入的資金最多，合共約360萬元。道指及標指好倉則共錄得約240萬及20萬元流入。今日則見資金積極流入淡倉作部署。
投資者可考慮以美指認沽證作對沖風險，納指方面可留意低街貨納指沽(10436)。道指方面可留意屬市場上槓桿最高認沽證之一的道指沽(10401)。標指方面可留意標指沽(10435)。以上年期皆屬中期，為適合中線部署。
納指沽(10436)，行使價8,880點，2022年12月16日到期，實際槓桿5.6倍，中期、低街貨。
道指沽(10401)，行使價27,380點，2022年09月16日到期，實際槓桿10.4倍，中期、市場上槓桿最高認沽證之一。
標指沽(10435)，行使價3,450點，2022年12月16日到期，實際槓桿5.3倍，中期、低街貨。
投資者如看好後市表現，納指方面可留意年期約6個月，屬貼價的納指購(10421)。道指方面可留意年期約3個月，屬貼價的道指購(10422)。標指方面可留意年期約6個月，屬貼價的低街貨標指購(10429)。
納指購(10421)，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.1倍，貼價。
道指購(10422)，行使價32,800點，2022年09月16日到期，實際槓桿14.5倍，貼價。
標指購(10429)，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.2倍，貼價、低街貨。
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