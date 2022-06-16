【高盛推介】美聯儲落實加息0.75厘　市場關注後續加息步伐

高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局落實加息0.75厘，主席鮑威爾則指7月或會在加息0.5厘至0.75厘間選擇。從點陣圖預視中可見，2022年底或將加息至3%以上，市場關注後續加息步伐。美指三大指數上升，當中納指表現最好，升282點或2.5%；道指升303點或1%；標指升54點或1.5%。

觀察個股輪證資金流向，可見美指三大指數好倉，於過去5個交易日皆錄得資金流入，當中納指好倉流入的資金最多，合共約360萬元。道指及標指好倉則共錄得約240萬及20萬元流入。今日則見資金積極流入淡倉作部署。

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